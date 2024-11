La Comunidad Valenciana intenta pasar página después de que la terrorífica DANA se haya cebado con los habitantes de este territorio. Para socorrer a los damnificados, se han organizado varias iniciativas solidarias en todo el país, en las que se recogen alimentos, ropa y todo tipo de enseres con los que ayudar a todos los afectados. Por ello, Esmeralda Chocero y su marido Antonio Luna, se han volcado con el pueblo valenciano.

Este matrimonio afincado en Llucmajor, trabaja día y noche para que la gente les done material para que los perjudicados puedan sobrevivir a esta catástrofe, centrando sus esfuerzos en conseguir algo muy necesario en estos momentos: linternas y baterías portátiles. Por este motivo, han organizado en el municipio una colecta solidaria en su tienda de móviles. «Mucha gente está donando alimentos o ropa, pero no piensan en la electricidad. No tienen luz y necesitan urgentemente linternas o velas con las que poder ver algo durante la noche», ha señalado Esmeralda, que ha agradecido la solidaridad de aquellos que han donado «comida, camisetas y material de limpieza. Es increíble como se han volcado con esta desgracia». Para poder conseguir estas linternas y el material que aportan para los más necesitados, han habilitado dos teléfonos a los que hacer BIZUM y de esta manera conseguir donaciones: 601 901 322 y 625 758 692.

A este matrimonio, la DANA les ha afectado de forma considerable, ya que tienen a muchos familiares en las zonas en las que este temporal ha golpeado con más fuerza. «Mi familia está allí. Yo soy valenciana, pero vine a vivir a Mallorca hace ya algunos años, al igual que mi marido, que tiene a varios hijos en la Comunidad Valenciana. El primer día fue el peor para él, ya que uno de ellos vive en Paiporta y no conseguimos localizarlo hasta después de dos días, que nos llamó con su teléfono», ha asegurado. «La familia está bien. Por suerte no les falta de nada y ayudan a sus vecinos en todo lo que pueden», ha afirmado Esmeralda, que tiene a parientes suyos en municipios como Alfafar, Paiporta o Massanassa.

Reparten ayuda en los municipios afectados

El matrimonio ha estado presente en el lugar de la tragedia. Durante este fin de semana, ambos lograron embarcar en un barco hasta Valencia con dos furgonetas y un remolque, llenos de ayuda para los más afectados. «Ha sido muy complicado acceder a los pueblos», ha comentado Antonio, marido de Esmeralda. «Quiero agradecer a GNV, a Marc Oliver, que nos ha embarcado de forma gratuita en su barco. Al llegar a Valencia, era de noche y tuvimos que buscarnos la vida para entrar en la zona cero. Para llegar hasta Paiporta, donde vive mi hijo, hemos tenido que esquivar a la policía porque no dejan pasar».

Materia recogido por Esmeralda y Antonio. Foto: E.Chocero

En su visita, ambos han señalado que la situación es crítica porque impresiona ver cómo han quedado las zonas devastadas por el paso de la DANA. «Es estremecedor. Nosotros fuimos de casa en casa, de pueblo en pueblo, intentando ayudar y dar todo lo que teníamos a los vecinos. El próximo fin de semana vamos a volver. Yo trabajo en una tienda de móviles en Llucmajor y tengo a varias clientas afectadas, con familiares atrapados en sus municipios sin poder salir», ha manifestado Esmeralda, que a través de sus redes de Instagram y TikTok realiza una cobertura de las labores solidarias que realiza junto a su pareja.

Por otra parte, ha destacado que es muy importante que la gente se anime a donar «lo que sea. Hay muchos que sólo suben fotos de Valencia en redes pero luego no donan nada. Yo no hago todo esto para buscar fama ni nada, sino porque lo veo desde mi casa y no puedo quedarme parada. Es el pueblo el que importa y todo lo que realizo, lo aporto desde mi bolsillo». En este sentido, su marido Antonio ha matizado que aquellos que donan, lo hagan «con un poco de cabeza. Hay que pensar que lo que necesitan ahora son bienes básicos. En Valencia nos hemos encontrado con varias bolsas tiradas en el suelo, llenas de cosas completamente innecesarias que los afectados no requieren en una situación así».