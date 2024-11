Feijóo rechaza la violencia sufrida por los Reyes y el presidente del Gobierno

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado la violencia sufrida por los reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en los altercados de Paiporta (Valencia).

«Las expresiones de violencia no nos representan, nunca lo han hecho, no lo hacen ahora y las rechazamos, se dirijan a los Reyes, al presidente del Gobierno o al presidente de la Generalitat», ha afirmado. Sin aceptar preguntas, el líder de la oposición ha comparecido este lunes ante los medios, desde la sede nacional del PP, donde ha llamado a la unidad, ha solicitado la declaración de la emergencia nacional y ha pedido no desviar el foco de la catástrofe hacia los partidos políticos o la contienda política.

«Es necesaria una política que pueda mirar o a los ojos a la gente y compartir sus sentimientos, como hicieron ayer los Reyes», ha afirmado Feijóo. Y ha defendido que los monarcas «sí han estado a la altura de las circunstancias» porque ante la rabia, desesperación, impotencia e indignación de un pueblo que sufre «es responsabilidad de los cargos públicos escucharlos y atenderles». También porque el rey ofreció recursos «sin que nadie se lo tuviese que pedir».

A los políticos les ha pedido estar también a la altura y ha argumentado que «para ello no hay excusa ni justificación de los errores del adversario». También ha dicho hoy no va a caer en nuevas críticas al Gobierno y ha agradecido la información que el Ejecutivo dará este lunes a los grupos parlamentarios. «Mis diferencias con el presidente del Gobierno son evidentes y no se han acortado estos días, pero es tiempo de ocuparnos únicamente de la reparación de lo que aún se puede reparar y de la reconstrucción de todo lo destruido», ha recalcado.

Es, ha dicho, «el momento de arrimar el hombro». Feijóo ha pedido la declaración de una emergencia nacional y ha ofrecido sus votos para tramitar las ayudas o solicitar apoyo a la Unión Europea. También ha propuesto un «plan Valencia» para la rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas.

Además, ha reconocido el trabajo de las administraciones que han «sabido cooperar unidas en el Cecopi», el Centro de Coordinación Operativa Integrado de la Comunitat Valenciana, y ha aludido específicamente el trabajo de los ayuntamientos, de la Generalitat valenciana y de los «departamentos del Gobierno que allí están trabajando». Feijóo ha subrayado que hay «una nación unida en el dolor», ha vuelto a expresar su pésame por los centenares de muertos causados por el temporal, al tiempo que ha pedido estar alerta y precaución a la ciudadanía de las zonas que ahora están en riesgo, como es el caso de Cataluña.