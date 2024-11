La hermana de 'El Pablo' se desmarca del narcotráfico en la Soledat: "Me he mantenido al margen de todas las cosas"

Tamara Campos Maya, hermana de 'El Pablo', histórico narcotraficante de la Soledat, ha asegurado este lunes en el juicio en la Audiencia de Palma que ha pagado 20 años de cárcel por vender drogas. "Lo que necesito es estar en casa con mis tres hijos menores". La mujer, de 45 años, está acusada de dirigir una red de venta de sustancias estupefacientes en la barriada entre mayo de 2022 y julio de 2023. La Policía Nacional encontró 60.000 euros escondidos detrás de una cafetera de su domicilio y diversas drogas.

La hermana de 'El Pablo', que se encuentra en prisión, ha declarado que no tenía constancia de ese dinero y que, "seguramente", sería de su pareja. "Las peleas venían porque yo no quería que se dedicara a esto ni que tuviera más problemas de los que ya había tenido", ha señalado. Tamara Campos se ha desmarcado de la organización. "Yo me he mantenido al margen de todas las cosas, no he querido saber nada ni escuchar nada. Cuando había algo que me podía perjudicar cogía a mis niños y me apartaba de las conversaciones. He pagado 20 años, estaba en tercer grado y no quería que nada me perjudicara, quería mantenerme al margen de todo", ha insistido. "Cada uno reconoce sus cosas y yo no tengo nada más que decir".

La Fiscalía reclama una condena de siete años de cárcel para la hermana de 'El Pablo'. Su marido ha confesado que vendía sustancias estupefacientes y la ha exculpado. "Ella trabajaba en un bar de la calle Reyes Católicos". Otros siete acusados han aceptado penas de entre tres y seis años de prisión por tráfico de drogas en la Soledat en esos años y cinco procesados han negado su participación en los hechos.

Un agente de la Policía Nacional que investigó al grupo de narcotraficantes ha explicado que Tamara Campos Maya era la que llevaba la sangre de la familia y que su marido "ejecutaba el negocio familiar". La mujer, según el investigador, "utilizaba a los aguadores como recaderos o para hacer cosas más mundanas como vaciar un garaje. Están al servicio de las personas que dominan esa calle".

La red, ha relatado el policía, contaba con un sistema de videovigilancia con una cámara para cubrir la calle Randa y otra que enfocaba hacia Reyes Católicos. "El motivo era controlar el entorno del punto de venta, que se controlaba desde una televisión, y por dónde podían venir las fuerzas de seguridad. A una unidad especial de Madrid le costó casi 40 minutos abrir la puerta". El investigador ha comentado que dentro de la seguridad de la organización había un sistema para quemar dinero con un soplete.

Uno de los acusados prendió fuego a cerca de 2.000 euros en un bidón cuando la Policía Nacional irrumpió en el punto de venta de droga de la calle Teix. El juicio continúa este martes en la Sección Segunda de la Audiencia de Palma con la declaración de otros investigadores y compradores de sustancia estupefaciente.