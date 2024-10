La DANA ha dejado una serie de consecuencias devastadoras para la Comunidad Valenciana. Se han contabilizado, de momento, un total de 62 víctimas mortales tras las fuertes inundaciones y se teme que esa cifra vaya en aumento con el paso de las horas. En redes, los testimonios de usuarios afectados por este temporal son numerosos, como el de Rut Moyano, una usuaria de X (Twitter) que ha publicado un vídeo con el siguiente mensaje: «Hay un hombre muerto en mi casa. Necesito ayuda».

Esta valenciana ha indicado además, que está atrapada en su casa junto a «niños y dos personas mayores, una de ellas sin movilidad». Moyano había dado la voz de alarma en redes a las 2.09 horas de la madrugada, pidiendo ayuda en redes. «Por favor! No viene nadie. Hay un vecino sin pulso y otro que va en silla de ruedas que se ha caído. Necesitamos ayuda».

07:28h. Hay un hombre muerto en mi casa. Necesito ayuda. Orba 10-19 de Benetússer. Estoy con sos niños y dos personas mayores. Una de ellas sin movilidad.@GVA112 pic.twitter.com/CFIaZ57cqL — Rut Moyano (@RutMoyano) October 30, 2024

La misma usuaria ha ido actualizando su estado cada cierto tiempo. Un par de horas más tarde, ha indicado que la ayuda todavía no había llegado. «Estoy con dos niños de 15 y 12 años, una vecina y su marido muy mayores. Él no tiene movilidad. Y otro vecino que ha subido a casa y ha muerto. Ya no hay agua en la calle desde hace unas horas y no se escucha ni una sirena. Ninguna ayuda para nadie».

Son las 10:11h. Seguimos bien. He localizado a mis padres y a Òscar. Ya me han llamado del 112. Van a tratar de llegar a casa. — Rut Moyano (@RutMoyano) October 30, 2024

En una de sus últimas actualizaciones, esta valenciana ha confirmado que ha recibido una llamada de emergencias y que «he podido localizar a mis padres. Ya me han llamado del 112. Van a tratar de llegar a casa». Aunque la situación comenzará a remitir este miércoles, todavía ocho comunidades autónomas continúan con alerta por fuertes lluvias, tres de ellas, Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña, con riesgo importante, en nivel en naranja, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).