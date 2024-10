La dueña de la papelería incendiada en Palma: «El negocio lo era todo para mí»

«Me siento algo vacía, porque el negocio lo era todo para mi». Es el desgarrador testimonio de Ana, propietaria de la conocida papelería de la Carretera de Valldemossa, en Palma, que fue pasto de las llamas a última hora de la tarde de este lunes. La dueña del establecimiento recuerda los hechos cómo si de una película se tratase. Me agaché a coger un boli cuando una amiga me dijo 'fuego, fuego, saca el extintor'. Las llamas se extendieron muy rápido. Salí como si fuera una película; huí corriendo dentro de las llamas con el humo pegándome a mi izquierda», cuenta la afectada.

Ana, entre lágrimas, no olvida su llegada a la Isla, que no fue nada fácil. «Los primeros años fueron muy difíciles para mí, no pude pagar el alquiler y me endeudé con casi unos 8.000 euros en la Seguridad Social, que pude ir pagando poco a poco con cuotas mensuales», relata la mujer.

De este mismo modo, ha mostrado su agradecimiento a todos los que la han arropado desde el primer momento tras lo ocurrido: «Estoy muy agradecida con los vecinos, amigos y clientes que me han ayudado trayendo extintores. Una de las residentes del edificio me trajo una prenda para cubrirme, ya que yo solo llevaba un vestido corto», expresa la comerciante.

Ahora, Ana no sabe qué va a ser de su negocio, que llevaba abierto desde hacía 14 años y que se había convertido en la papelería de referencia para los vecinos de esta zona de Palma. «No sé cómo va a seguir todo esto. Estoy pendiente de los peritos, por ahora, no puedo entrar dentro de la tienda», concluye.

Los hechos

Cabe recordar que los hechos tuvieron lugar en torno a las siete de la tarde del lunes, en la carretera de Valldemossa, a la altura de Camp Redó. Un amplio dispositivo de los servicios de emergencia tomaron la zona, donde se vivieron auténticos momentos de tensión debido al voraz incendio que dejó cuatro personas intoxicadas por inhalación de humo.

De inmediato, los Bomberos de Palma se desplazaron al lugar, actuando con celeridad para controlar el fuego, que afectó a la terraza ubicada en la parte superior del local comercial y al primer piso. Asimismo, los locales anexos fueron desalojados en prevención.