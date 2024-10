La mujer y la hija de Carlos Cortés, 'El Charly', el conocido patriarca de los gitanos de Mallorca, han sido detenidas en el marco de una operación policial contra el blanqueo de capitales. Este operativo finaliza con el arresto de seis personas y el embargo de cinco inmuebles, todo ello valorado en más de dos millones de euros.

Agentes del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional han detenido a seis personas, cuatro mujeres y dos hombres, como presuntos autores de blanquear dinero procedente del narcotráfico en la compra de un chalet de lujo en Marratxí. El inmueble es propiedad de familiares de 'El Pablo', el histórico narcotraficante de La Soledat. La conclusión a la que han llegado los investigadores es que en el año 2019, tras una operación que terminó con el líder del clan, 'El Charly', unos familiares se habían hecho cargo de uno de los puntos de venta de drogas.

Se trata de un edificio frente al que hacían cola personas que acudían a conseguir una dosis las 24 horas del día. Un lugar que generaba montañas de dinero para los narcotraficantes. Los investigadores descubrieron que la hermana del líder del clan, con el que ya 'trabajaba' en el 'negocio familiar', previamente que fuera ingresado en prisión, había comprado un piso en el polígono de Levante años atrás. Sin embargo, las aspiraciones de esta mujer se elevaron notablemente y planificó comprar una vivienda de lujo alejada de Palma.

Su problema era la imposibilidad de justificar el origen de los fondos para la compraventa, que le impedía acudir a una inmobiliaria como cualquier ciudadano, pues difícilmente un agente inmobiliario aceptaría una bolsa llena de billetes de origen injustificable para el pago de una casa. La solución a su problema llegó de la mano del clan de 'El Pablo', que entre su patrimonio inmobiliario contaba con un pequeño chalet en Marratxí. Ambas partes llegaron a un acuerdo para la venta del inmueble, que fue objeto de una gran reforma hasta convertirlo en chalet de lujo. Eso sí, sin solicitar ningún permiso municipal ni dejar registros de la empresa de construcción encargada de tal reforma.

Según la Policía Nacional, se trata de una técnica usada por los blanqueadores para elevar enormemente el valor de un inmueble usando 'dinero sucio'. Éste no queda registrado legalmente, y por ello, no hay que dar explicaciones a la Agencia Tributaria o la policía, pero luego si se revende la vivienda, se hace legalmente por el precio de mercado, y todo el dinero invertido en la reforma y los beneficios de la operación entran ya blanqueados en las cuentas del delincuente que orquesta esa reforma en negro.

Décimo de lotería premiado

Por un lado captaron a una mujer que trabajaba como vendedora en mercadillos, que se encontraba en apuros económicos. Le habrían comprado un billete de lotería premiado con el que justificar el dinero que necesitaba para la compra del chalet. No obstante, por ser insuficiente el premio, se negoció por 250.000 euros, cuando la Agencia Tributaria lo valoraba en más de 850.000 euros, cifra que se cree que ha aumentado notablemente desde entonces (la operación se fraguó en el año 2020). Por otro lado, también recabaron ayuda de un indigente que trabajaba como para ellos en el menudeo de drogas, que se ocupó de poner a su nombre los suministros, y pagarlos en efectivo en oficinas de Correos, de tal manera que no se pudiera vincular a los narcotraficantes con los más de 300 euros mensuales de factura eléctrica que pagaban en el chalet, entre otros motivos, por tener funcionando la espectacular cascada con la que adornaron la piscina de su nueva casa.

Todo este esfuerzo no llegó a permitir a la hermana del líder del clan de La Soledad disfrutar de su vivienda, pues la operación desarrollada por la UDYCO en el verano de 2023 dio lugar a que fuera ingresada en prisión. Sin embargo un familiar que pasó a ser la nueva encargada del punto de venta, no perdió tiempo y se mudó al chalet, siendo detenida en el mismo en la misma operación de la UDYCO. Así, la investigación ha permitido acreditar a los verdaderos compradores de ese inmueble y embargar no solamente el chalet y el piso en el Polígono de Levante que habían comprado previamente, sino también todas las propiedades de las vendedoras.

La investigación ha permitido embargar un total de cinco inmuebles, valorados en dos millones de euros, así como tres vehículos y numerosas cuentas bancarias en España y Europa.

Todos los detenidos fueron puestos el sábado por la mañana a disposición judicial en el juzgado de guardia por un presunto delito de blanqueo de capitales. Tras prestar declaración, quedaron en libertad con cargos.