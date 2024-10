Detenida una joven por intentar matar a su hija de seis años asfixiándola con una almohada en su piso de Palma

Una joven ha sido detenida por la Policía Nacional tras intentar matar a su hija de seis años asfixiándola con una almohada en su piso de Palma. La agresora, de 27 años y origen argentino, está acusada de un supuesto delito de intento de homicidio. La cuidadora de la menor puso en conocimiento de los investigadores que la niña le había confesado que su madre había intentado asfixiarla.

Los hechos supuestamente ocurrieron entre las 13.00 y las 14.30 horas del pasado 8 de octubre en el piso familiar. La mujer cogió una almohada y se la colocó a su hija en la cabeza durante aproximadamente dos o tres minutos. La víctima empezó a convulsionar y la joven llamó al servicio de emergencias y una ambulancia se personó en el domicilio.

La niña fue trasladada al hospital de Son Espases, donde asistieron a la menor. La madre de la perjudicada explicó que se encontraba en el sofá viendo la televisión y que había sentido una presión en el pecho, pero uno de los médicos observó que la pequeña presentaba una serie de lesiones en la zona de la boca que podrían haber sido provocadas por una asfixia.

El 11 de octubre, un día después de que la menor recibiera el alta, habló con su cuidadora y le explicó que su madre le puso una almohada en la cabeza y que no podía respirar. "Yo pataleaba y pataleaba para soltarme hasta que me desmayé", dijo.

La cuidadora alertó a la Policía Nacional y los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) abrieron una investigación y se entrevistaron con el hermano de la mujer, así como con los médicos que asistieron a la niña en Urgencias del servicio de Pediatría de Son Espases.

El domingo pasado en torno a las 11.45 horas la cuidadora mantuvo una discusión con la menor en un parque de la calle Médico José Darder de Palma y los vecinos llamaron a la policía. La mujer explicó a los agentes que acudieron al lugar que la niña había tenido una pataleta porque no quería regresar con su madre, a quien le dijo: "No me hagas nada".

La Policía Nacional detuvo a la madre de la víctima el miércoles pasado tras recabar toda la información sobre lo sucedido. La joven fue trasladada el jueves por la tarde ante el juez de Instrucción número 12 de Palma, que se encontraba en funciones de guardia, y se acogió a su derecho de no declarar por recomendación de su abogado.

El magistrado ordenó su puesta en libertad tras retirarle la custodia de su hija de forma cautelar y prohibirle comunicarse y acercarse a menos de 500 metros de ella. La arrestada está a la espera de ser vista por un forense después de que su letrado acreditara que padece un episodio depresivo de intensidad grave.

