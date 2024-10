Una noticia muy difícil de asimilar. La trágica muerte del millonario Phil G, conocido como el ‘rey alemán de los solárium’ ha conmocionado no sólo a Colonia, sino a todo el país. Y este trágico suceso ha llegado hasta Mallorca.

Varios medios alemanes, informaron que fue encontrado sin vida en su chalet del lujoso barrio de Hahnwald el 9 de octubre y las circunstancias en las que fue hallado son estremecedoras. Un empleado descubrió el cadáver junto a la caja fuerte y la policía, al acudir hasta el lugar, habla de una violencia brutal, con patadas y golpes en el pecho de la víctima que le dejaron sin vida. Un crimen terrible que llama ahora a los investigadores al lugar de los hechos. ¿Se trata de un asesinato a sangre fría?

Claudia K., la «reina de la samba», amiga de Mallorca y amante desde hace mucho tiempo del ‘rey Sol’, ha hablado ahora en exclusiva con Mallorca Magazine y ha roto su silencio. Visiblemente afectada, ha afirmado directamente desde un hospital de Colonia, donde está siendo tratada por su maltrecha salud, que: «Mi amor se ha roto y estoy en las últimas. No puedo más». Sin duda, unas amargas lágrimas de tristeza de la otrora radiante diva. «Phil y yo íbamos a casarnos en cuanto finalizara mi divorcio. Ahora todo ha terminado».

Claudia ha descrito la devastadora envidia que sufría Phil por su lujoso estilo de vida. «Ferrari, tres Corvettes... ¡la gente le tenía envidia!», ha señalado de forma desesperada. Pero, ¿tiene ella alguna sospecha? «Eso sería demasiado peligroso», ha explicado con voz seria. «La policía debe encontrar a los verdaderos asesinos, porque una cosa está clara: ¡un hombre rico ha sido víctima de un crimen terrible!».

Por otra parte, ella ha indicado que está muy afectada, porque lleva años luchando contra problemas de salud y ahora todo se le viene encima. «Estoy agotada, no puedo comer, no puedo dormir. No necesito un millonario para ser feliz», ha afirmado. La brasileña quiere dar un paso atrás y concentrarse en su salud, pero las sombras del pasado no la dejan marchar.