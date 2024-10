Enrique Fernández Navarro, conocido popularmente como ‘Kiki’, el hijo de ‘El Prestamista’ ha estado a punto de morir en un trágico accidente de tráfico. El conocido integrante de los Gipsy Kings, concede una entrevista a Ultima Hora, donde relata el siniestro que sufrió por culpa de un conductor borracho que arremetió contra su lujoso coche.

«El pasado viernes, yo iba dirección al cumpleaños de mi sobrina por el polígono de Son Castelló a una velocidad de 20 o 25 kilómetros por hora. Iba muy tranquilo. De repente apareció un coche por mi izquierda que iba a toda velocidad, a unos 80 o 90 km/h que me metió un porrazo y me envió a la otra punta», comenta Kiki. «Tras el impacto quedé inconsciente. Unos muchachos jóvenes que estaban por allí me ayudaron a salir porque había gasolina por la zona y era peligroso. Cuando ya recuperé el conocimiento estaba en el hospital. Tengo fractura de costillas, hombro, cervicales, espalda destrozada etc... estoy muy mal», añade el afectado.

Nada más producirse el accidente Loli y Joaquín, los padres de Kiki, acudieron al lugar muy alarmados y preocupados por el estado de su hijo. Nada más ver el estado en el que había quedado su coche, ambos comenzaron a llorar pensando en lo peor. Afortunadamente, todo quedó en una gran susto.

«La verdad es que este accidente era de muerte. Menos mal que iba con un coche de alta gama, en caso contrario no estaría aquí contando lo sucedido. El conductor que provocó el accidente triplicó la tasa de alcoholemia y me tocó a mi. Solo quiero decir la gente puede beber y drogarse lo que quiera, pero lo que no puede hacer es coger un coche y poner en peligro la vida de las personas. Lo peor de todo es que han pasado ya varios días y el joven que provocó el accidente aún no se ha puesto en contacto conmigo ni me ha enviado un simple mensaje de disculpa», concluye uno de los actores protagonistas de los Gipsy Kings.