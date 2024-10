Un vecino de Sóller ha denunciado ante la Guardia Civil la agresión que ha sufrido esta semana por parte de dos funcionarios de la brigada municipal. Los hechos, según la víctima, guardan relación con una disputa que tuvo con uno de ellos hace unos meses en un aparcamiento del municipio. «Esto viene de hace dos meses atrás, cuando dejé el coche en una plaza reservada del aparcamiento para descargar unas cosas. Apareció uno de estos trabajadores y me increpó después de que le dijera que sólo iban a ser diez minutos», explica el denunciante. Dado el tono de voz de ambos, una patrulla de la policía local acudió y «me dieron la razón, le dijeron que solo iba a tardar ese tiempo. Acto seguido comenzó a insultarme», añade la víctima.

No fue hasta este martes cuando el residente de Sóller fue a sacar dinero a un cajero y se encontró con el funcionario, produciéndose un nuevo conflicto. «Vi que pasaba una furgoneta de la brigada, al fijarme me di cuenta que el que la conducía era el hombre que me había insultado, por lo que me acerqué y le dije que era el valiente del ayuntamiento. Fue ahí cuando la situación se calentó y nos agredimos mutuamente», argumenta el vecino.

Tras lo ocurrido, el perjudicado acudió a un centro hospitalario donde le practicaron una exploración para determinar las diversas lesiones que había sufrido, para posteriormente denunciar el suceso ante la Benemérita. Después de estar recapacitando en casa, el denunciante se siente avergonzado por lo sucedido. «Me da vergüenza que haya pasado esto, ya que ha sido por mi culpa, nadie me mandó a decirle nada a este hombre a las nueve de la mañana. Lo siento mucho», se ha sincerado el implicado. Asimismo, el alcalde de Sóller se ha interesado por lo ocurrido y se ha puesto en contacto con este residente del municipio.«Me llamó y se interesó por lo que había sucedido», concluye el perjudicado.