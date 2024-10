Uno de los encargados de un puesto de comida ubicado en un centro comercial de Palma fue juzgado este jueves acusado de agresión sexual a una de las trabajadores en julio de 2022. «Me dio un manotazo en el culo y me dijo 'ponte a trabajar'», explicó la víctima a la jueza. La Fiscalía pide para el procesado, nacido en Irán, tres años de prisión y que indemnice a la víctima en 1.000 euros. La acusación particular, ejercida por el abogado Bryan Jiménez, pide 15.000 euros para la chica por los daños morales ocasionados.

Los hechos que han acabado en juicio tuvieron lugar el 18 de julio sobre las 11.15 horas. La denunciante se encontraba ordenando el stand y junto a ella, uno de sus jefes. Antes de llevar a cabo la agresión sexual en forma de fuerte palmada en los glúteos, le hizo diversos comentarios sexistas. «Me decía si mis tetas eran como las Baklavas (postre típico de Turquía) y también siempre hacía referencias a si mi novio me daba lo mío», relató a la jueza la chica. Tras lo ocurrido, y después de ser despedida, tuvo que acudir a un psicólogo. «Empecé a tener fobia social, a no comer...todo esto me costó la relación con mi pareja», concluyó.

El procesado, que únicamente contestó a las preguntas de su abogada, negó rotundamente la agresión sexual. «No le di ningún manotazo», explicó, y añadió que la perjudicada «era mala trabajadora». Un testigo de lo sucedido, empleado de otro negocio cercano, ratificó en su declaración que vio cómo el procesado le tocó el culo de manera intencionada a la joven. El juicio quedó visto para sentencia.