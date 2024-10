Condenados en Palma por comprar un iPhone 12 y tres tablets con tarjetas de otras personas

Un juzgado de lo Penal de Palma ha condenado a tres personas, dos hombres y una mujer, por comprar un iPhone 12 y tres tablets en una conocida tienda de electrónica de la capital balear utilizando las tarjetas de crédito de otras personas. Los procesados, que reconocieron los hechos, se declararon culpables de dos delitos de estafa.

Las defensas de los acusados pidieron las suspensiones de las penas y tanto la Fiscalía, como la acusación particular y la jueza no se opusieron. Para ello no podrán delinquir en dos años y deberán abonar la responsabilidad civil antes de seis meses.

El primer hecho tuvo lugar en mayo de 2021. La acusada, a sabiendas de que otras personas habían tenido acceso a la tarjeta de crédito del perjudicado, compró online un teléfono móvil de la marca iPhone por un importe de 885 euros. Aparentando ser la titular del mismo, acudió a una de las tiendas de Palma a recogerlo.

En junio de ese mismo año, los dos otros dos acusados, que no tienen nada que ver con la mujer, repitieron los hechos. En esta ocasión con tres tablets. Uno de los acusados realizó la compra y el otro acudió al establecimiento a por los productos, valorados en 818 euros. Ambos fueron arrestados por la Policía Nacional.

Dada la conformidad alcanzada entres las partes antes de iniciarse la vista, la jueza dictó sentencia 'in voce'. La mujer tendrá que devolver 885 a la empresa denunciante y los otros procesados, de manera conjunta, en 818 euros. Los tres no podrán acercarse a los establecimientos de la compañía durante un año.