Una mujer retira la acusación por violación contra un hombre durante el juicio en la Audiencia

Una mujer ha retirado la mañana de este lunes la acusación contra el procesado por una presunta violación durante el juicio celebrado en la Audiencia de Palma. El hombre minutos antes había negado minutos ante el Tribunal de la sección segunda haberla agredido sexualmente, tal y como considera la Fiscalía y por lo que le pide nueve años de prisión.

«He tomado esta decisión de manera libre. Retiro los cargos», ha dicho la perjudicada, que se dedicaba a la prostitución cuando supuestamente ocurrieron los hechos, en noviembre de 2019. La presidenta de la Sala le ha cuestionado sobre si alguien le había coaccionado para ello y ha contestado que «nadie me ha presionado».

Sólo unos minutos antes el procesado, de nacionalidad senegalesa y que se encuentra preso por otros asuntos, había negado categóricamente la violación. «Le dijo que le pagaba 30 euros si íbamos a mi casa. Al llegar yo iba muy 'encocado' y le dije que no podía hacer nada, pero que le pagaba 20. Cuando se iba me quiso robar medio gramo de cocaína y como le pillé se puso furiosa y me dijo que me iba a denunciar», relató al Tribunal.

Los hechos habría tenido en la vivienda del varón, a la que acudieron los dos de mutuo acuerdo tras concertar el precio en la Puerta de San Antonio la noche del 25 de noviembre de 2019. El Ministerio Público apunta a que cuando la mujer le dijo que parara durante las relaciones sexuales consentidas él se puso violento y se negó a hacerlo. Asimismo le agarró del cuello y los brazos para inmovilizarla y seguir penetrándola.

La Fiscalía, a pesar del nuevo e inesperado escenario planteado, mantuvo su petición inicial de nueve años de prisión para el procesado. La abogada del varón, obviamente, solicitó la absolución de su defendido. El juicio quedó visto para sentencia. El hombre será absuelto por falta de pruebas.