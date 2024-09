Herido un hombre tras cortarse una muñeca con una radial en Sant Elm

Un hombre ha resultado herido grave este viernes al mediodía tras cortarse la muñeca izquierda con una radial en Sant Elm. La víctima, de unos sesenta años de edad, se encontraba cortando unas maderas en un restaurante cuando ha sufrido el accidente y ha sido trasladado al hospital Son Espases de Palma.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 13.00 horas en un establecimiento situado en la Avinguda Jaume I, según han informado fuentes de los equipos de emergencias. Dos patrullas de la Policía Local, junto con ambulancias, se han desplazado hasta el restaurante tras recibir el aviso. Uno de los agentes ha tapado la herida a la víctima, que perdía sangre de forma abundante.

Los servicios sanitarios han atendido al hombre, que no tenía sensibilidad en los dedos, y a continuación lo han trasladado con urgencia en una ambulancia al hospital, donde le han intervenido quirúrgicamente. La herida ha estado a punto de seccionarle la muñeca. El corte no ha afectado a ninguna arteria y no será necesario amputarle la mano, según han explicado las mismas fuentes. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del accidente.