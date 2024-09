Condenada una mujer en Palma por inventarse que su exnovio le había dado un bofetón

Un juzgado de lo Penal de Palma ha condenado a una mujer la pago de una multa de 1.800 euros por inventarse que su exnovio le había dado un bofetón. La procesada, española de 49 años, se declaró culpable de acusación y denuncia falsa y aceptó la pena impuesta, a la que se llegó tras un acuerdo de conformidad. En el momento de los hechos padecía adicción al alcohol y esto le sirvió como atenuante.

La agresión que nunca ocurrió se denunció el 16 de julio de 2022. La acusada acudió a la Guardia Civil y manifestó que su ex se había personado en su casa, ubicada en una localidad de la Serra de Tramuntana, la despertó gritándole y preguntando dónde había escondido su medicación. Ella, según su relato inventado, le dijo que no sabía nada de las medicinas y el hombre se puso nervioso. Poco después se fue tras ella y le dio un bofetón. Asimismo añadió en el cuartel que no era la primera vez que aquello ocurría.

Dicha acusación acabó en un juzgado de Violencia de Género de Palma, donde se incoaron diligencias previas contra el hombre. Pero todo acabó rápido. El por aquel entonces sospechoso aportó en el juzgado unos mensajes que la expareja le envió y en los que le exigía el pago de 2.000 euros a cambio de retirar la denuncia, que reconoció que era falsa. Poco después la mujer acabó imputada por acusación y denuncia falsa. El asunto acabó este miércoles con una condena de 1.800 euros. La jueza dictó sentencia en el mismo acto.