Oasis lanzó Cigarretes & alcohol, su cuarto single, en 1994 y pronto se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de los hermanos Gallagher. El tema se incluyó en su disco de debut, Definitely Maybe, que el pasado 29 de agosto cumplió 30 años.

I was looking for some action But all I found was cigarettes and alcohol [Buscaba algo de acción, pero todo lo que encontré fueron cigarrillos y alcohol], canta el grupo británico, que regresa a los escenarios en 2025 tras 15 años de silencio.

Un joven de Palma también buscaba algo de acción en 2022 y robó dos patinetes eléctricos valorados en 948 euros, unos Airpods y una cartera con tarjetas de crédito y 80 euros en efectivo. El delincuente, de 35 años y nacionalidad española, se dirigió después a un supermercado y a dos estancos y gastó 369 euros en tabaco y alcohol. Como cantan los Gallagher. El hombre fue detenido por agentes de la Policía Nacional por un delito continuado de hurto y otro leve de estafa.

Ayer, en un juicio celebrado en Palma, fue condenado a un año de cárcel y una multa de 60 euros. El acusado, que se encuentra en prisión por otra causa, se declaró culpable.

It’s a crazy situation But all I need are cigarettes and alcohol. [Es una situación loca, pero todo lo que necesito son cigarrillos y alcohol].

Los hechos por los que fue condenado ocurrieron sobre las 18.30 horas del 3 de octubre. El ladrón acudió al Gimnasio Fit Project de la calle Jaume Balmes y aprovechó un momento de descuido de una mujer para llevarse su patinete eléctrico Xiaomi.

El 22 de noviembre entró por la puerta de emergencia al interior de las oficinas de la entidad Instalaciones y Gestiones Energéticas y se apropió de otro patinete de la misma marca, así como unos Airpods, una cartera con tarjetas de crédito y tres analizadores de combustión de la marca Testo que están valorados en 2.404 euros.

El hombre que solo quería cigarrillos y alcohol aceptó un año de prisión, pero la pena quedó suspendida.