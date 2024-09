A diario oímos hablar de la adopción de animales que se encuentran en la perrera, pero ¿realmente conocemos todo lo que hay detrás de este proceso? Ultima Hora ha entrevistado a Nadal Mir, agente de la Policía Local de Palma y único componente de la Sección de Protección Animal para conocer aspectos relevantes. Se trata de una sección que lleva en funcionamiento desde el año 2009 y que se prevé que aumente la plantilla para agilizar los procesos de denuncias de maltrato animal que reciben a diario policías de barrio. Durante este encuentro, el funcionario, que cuenta con oficina en la perrera de Son Reus, explica cómo se trabaja desde dentro y ofreció algunos consejos a la hora de adoptar.

¿Cuáles son las funciones de la Sección de Protección Animal?

La mayor parte del trabajo es hacer el seguimiento de las denuncias que me llegan desde el departamento de Protección Animal , que tienen su origen en denuncias ciudadanas o informes de actuaciones de otras unidades de la Policía Local o Nacional y que luego requieren de un seguimiento. Otras de las funciones que desempeña la sección son: servir de enlace entre el Centro de Protección Animal y la Policía Local, notificar formalmente a los propietarios de la entrada de animales en Son Reus, recogida de mascotas en domicilios de personas que han fallecido, entre otras.

En caso de requerir un seguimiento, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cuál es su proceso?

En un seguimiento, se hacen inspecciones conjuntas con los servicios veterinarios cuando nos informan de que hay un animal maltratado o que lo tienen en deficientes condiciones. Se hace un seguimiento y una serie de comprobaciones y al final si se tiene que denunciar alguna infracción se denuncia, y si luego procede o no la retirada del animal, se propone al departamento o en aquellos caso más graves, directamente ya se retira.

¿Cuáles son los motivos que pueden llevar a la retirada del animal?

Bueno, hay varios motivos por los que se puede retirar un animal; desde no tener licencia por tener un perro potencialmente peligroso (PPP), motivos de molestia o también por maltrato.

¿Qué ocurre cuando se procede a la retirada?

Cuando se procede a la retirada, se puede devolver al propietario si subsana las deficiencias por las que se procedió , aunque en los casos más graves, como el maltrato, el animal pasa a ser propiedad la administración y se puede poner automáticamente en adopción.

¿Es obligatorio que nuestras mascotas tengan chip?

Sí, desde el año 1992 es obligatorio censar a los perros, aunque no fue hasta el año 1998 mediante una orden del conveler de agricultura, que se estableció como obligatorio identificar a cualquier animal con chip.

¿Cuál ha sido el caso que más le ha impactado a lo largo de tu carrera?

Al igual este que te voy a contar ahora, porque fue la primera yegua que retiré. A principios del año 2021 hicimos el seguimiento de una yegua en la zona de Sant Jordi, que la tenían en muy malas condiciones. Me acuerdo que mis compañeros y fuimos para darle de comer y al final la retiramos. Después le pusimos de nombre Música y finalmente se fue a un refugio. Esto me causó una grata satisfacción porque en esta ocasión todo fue muy rápido.

¿Cuáles son las denuncias más habituales?

Sobre todo, a parte de las molestias vecinales que pueden haber como ladridos o malos olores, hay denuncias de tenencia en deficientes condiciones higiénicas. El no darle la suficiente asistencia veterinaria también es muy típico.

¿Qué recomendaciones daría a aquellas personas que quieran adoptar un animal?

Primero de todo, hay gente que tienen animales y no deberían tenerlos. Mis recomendaciones son: primero, saber qué mascota elegir, no es lo mismo adoptar un perro que un gato o un canario. Después, saber la raza y saber anteponerse a inconvenientes que puedan surgir como gastos veterinarios, donde dejarlo si me voy de viaje o cambios de hogar que permitan mascotas.

¿Cuántos animales hay en Son Reus actualmente?

La perrera de Son Reus cuenta actualmente con unos 90 perros y unos 50 gatos. De estos perros, hay unos 25 que llevan más de un año y cinco que llevan más de dos. La mayoría son perros potencialmente peligrosos o que han mordido y se exige una licencia para poder adoptarlo. Aquel que esté interesado en un perro de estas características, deberá de sacarse el permiso en el ayuntamiento del municipio en el que resida.