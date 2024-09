Investigan por delito de odio a un portero de Magaluf que no dejó entrar a dos marroquíes

Un juzgado de Palma investiga por delito de odio a un portero de una discoteca de Magaluf que no dejó entrar a dos marroquíes. El hombre, de 43 años y nacionalidad colombiana, explicó en sede judicial que en ningún momento les dijo que no podían entrar al local, sino que les dio una serie de instrucciones de comportamiento que ellos no quisieron escuchar.

El portero contó que días antes dos chicos de origen árabe se llevaron a una joven del establecimiento y salió por la prensa que la violaron. Los jefes de la discoteca, a raíz de este suceso, pidieron a los porteros que dieran una serie de directrices a los clientes y que hicieran especial hincapié en los árabes ya que son los que causan más problemas. Los hechos ocurrieron la madrugada del 9 de septiembre de 2023. Dos jóvenes marroquíes denunciaron ante la Guardia Civil que el portero que se encontraba en la entrada le preguntó de dónde eran y ambos contestaron que eran residentes en Mallorca. El trabajador, según la denuncia, les pidió por su origen y al responder que eran de Marruecos les comunicó que no podían acceder al establecimiento. Los jóvenes le respondieron que entendían que no dejara entrar a compatriotas suyos que hubieran causado molestias en el local en anteriores ocasiones, pero que ellos no habían protagonizado ningún altercado. El portero insistió en que no podían acceder y los chicos le hicieron una fotografía y lo denunciaron por un supuesto delito de odio.