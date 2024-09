Los vecinos del Paseo Marítimo de Palma están hartos. Los altercados que se producen, especialmente los fines de semana, les impiden dormir por las noches. Aunque la Policía Local de Palma ha montado innumerables controles, todavía hoy se siguen viviendo incidentes que, en plena madrugada, alteran la tranquilidad de la zona. El último se registró la noche del viernes al sábado, cuando un grupo de jóvenes acabó lanzando objetos contra los vecinos al tiempo que los insultaban: «Me cago en todas las sepulturas de todos vuestros muertos».

Los hechos ocurrieron sobre las seis de la madrugada de este sábado en Carrer del Torrent, que conecta el Paseo Marítimo con Marquès de la Sènia. Cansados del ruido, unos vecinos criticaron a unos jóvenes que se encontraban en la zona. Mientras otra persona grababa la reacción, dos de los jóvenes recogió algún objeto de la calzada que lanzó contra el vecino que los criticó. Mientras tanto, una chica que iba con ellos empezó a insultar. «Chupapollas, me cago en todas las sepulturas de todos vuestros muertos, desde el primero hasta el último», dijo la joven antes de abandonar la zona.

Esta no es la primera vez que se registran altercados en la zona, donde la Policía Local de Palma ha detenido a numerosos infractores. Sin embargo, los vecinos llevan tiempo reclamando mayor seguridad no solo por no poder dormir, sino porque se han incrementado los robos y, sobre todo los fines de semana, crece la sensación de inseguridad y miedo a partir de ciertas horas.