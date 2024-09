Acepta tres años de cárcel por robar una gafas y joyas en un chalet de Alcúdia

Un juzgado de lo Penal de Palma ha sentenciado a tres años de prisión a un hombre que robó una gafas y joyas en un chalet de Alcúdia en mayo de 2023. El procesado, que se encuentra en la cárcel y que acumula varias condenas por hechos similares, reconoció los hechos ante la magistrada.

La abogada del acusado, Gloria Olmos, pidió la suspensión de dicha pena y tanto la Fiscalía como la jueza no se opusieron a ello. Para que se no le acumule esta última condena no podrá delinquir en cinco años y tendrá que someterse a un programa para abandonar las drogas. En el momento de los hechos actuó bajo la influencia del alcohol y las sustancias estupefacientes. Esto le sirvió como atenuante. También que consignara antes de la vista 400 euros, la totalidad de la responsabilidad civil.

Los hechos se remontan al 2 de mayo del año pasado. El varón, español de 48 años, acudió a chalet de Alcúdia, y tras violentas las ventanas, accedió al interior. Allí se apoderó de unas gafas Rayban valoradas en 150 y joyas tasadas en 250, concretamente tres pares de pendientes y una pulsera. Tras esto se marchó de allí. La Guardia Civil lo arrestó poco después. No era la primera vez. Está en prisión cumpliendo varias condenas por otros robos.