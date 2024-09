«Voy a sacar un AK-47 y lo hablaremos de otra manera. Te voy a romper la cara, gilipollas. La Ley dice que si te puedo amenazar, sacaré la AK-47 y pum, pum, pum». Estas son parte de las amenazas de muerte que recibió un trabajador de una empresa de 'buggies' que opera en la capital del Llevant por parte de uno de los vecinos de Son Macià en un incidente que se produjo en presencia del alcalde de Manacor, Miquel Oliver, que había acudido "para poner orden" y rebajar la tensión. Todo ello, se desprende de la denuncia interpuesta en sede policial por parte de la empresa perjudicada y del trabajador que fue amenazado. Además, han presentado un vídeo donde queda reflejado todo lo expuesto anteriormente y que este periódico ha conseguido en primicia.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía se han hecho cargo de la investigación de la denuncia interpuesta y han abierto una exhaustiva investigación de lo ocurrido. Desde hace un tiempo, una empresa de 'buggies', con toda la documentación en regla, está recibiendo presiones para que cese su actividad de ofrecer excursiones por caminos rurales. Fuentes policiales consultadas por Ultima Hora confirman que esta empresa ha presentado la petición para poder realizar esta actividad, pero que el Ayuntamiento no les contesta. Es más, desde hace semanas, según los denunciantes, a través del regidor de Policía Local de Manacor, los agentes son obligados a acudir de forma periódica a Son Macià para realizar controles a este tipo de vehículos.

Recientemente, un trabajador que nada tiene que ver con la propiedad de la empresa, estaba realizando una excursión por la zona cuando fue abordado por tres personas. Uno de los vecinos, con una copa de vino en la mano, le dijo: «Os estoy esperando. Me han dicho que me ibais a denunciar. Tu jefe me ha hecho fotos y vídeos». Acto seguido, apareció por detrás una segunda persona que, mucho más agresiva, comenzó a proferir insultos y amenazas de muerte. «Voy a sacar un AK-47 y lo hablaremos de otra manera». El trabajador, muy nervioso, le dice: «Yo vengo a trabajar. Hago mis horas y me voy. ¿Por qué me estás amenazando con matarme con un AK-47?». El vecino, le contesta: «Es ilegal lo que hacéis. La Ley dice que te puedo amenazar». Miquel Oliver, alcalde de Manacor, afirma que estuvo presente porque había acudido para intermediar, poner paz y explicar la normativa vigente.

Por su parte, la policía se entrevistó con todos los implicados. Se trata de un conflicto entre los dueños de una empresa de 'buggies' que realiza rutas turísticas las cuales tienen recorrido en el camino de Son Vell y otros de la zona. Dicho enfrentamiento ha derivado en amenazas y en realizar acciones de manera reiterada, tales como ralentizar el paso en el camino o dejar un turismo de manera que impida el paso.