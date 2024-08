Absuelto un hombre acusado de abusar de una mujer ebria en una fiesta liberal en Llucmajor

Un hombre acusado de abusar de una mujer ebria durante una fiesta sexual en Llucmajor ha quedado absuelto. «No puede obviarse el contexto en el que se desarrollan los hechos que, según todos concordaron, era una fiesta/encuentro liberal organizado por la denunciante con finalidad sexual», sostiene la jueza. La Fiscalía pedía una condena de dos años de cárcel para el procesado y que indemnizara a la mujer con 2.000 euros por daño moral.

Los hechos declarados probados ocurrieron la noche del 13 de marzo de 2021, según la sentencia. El acusado participó en una fiesta/encuentro liberal organizado en su domicilio a través de un grupo de WhastApp por la denunciante y una amiga. Diez días después, la mujer denunció al enjuiciado ante la Policía Nacional por haberle realizado tocamientos aprovechando que se encontraba indispuesta por la ingesta de bebidas alcohólicas.

La magistrada considera que no ha quedado demostrado que el hombre abusara de ella. «Por un lado, resulta muy extraño que al día siguiente mantuviera una conversación de WhatsApp con el acusado indicándole que al salir del trabajo iría a su casa a recoger el coche», indica el fallo. «Y por otro lado, no pudo explicar por qué acudió a la habitación a requerimiento del acusado después de -según su versión- haber sido víctima de tocamientos no consentidos en el sofá».

Una de las testigos que fue invitada al evento por la denunciante explicó que era una fiesta para acabar teniendo relaciones sexuales y que la mujer estaba muy mal, pero que no vio nada.