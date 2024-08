Antoni Cánovas, considerado uno de los gurús de la seguridad vial de Balears, expresidente de la red de autoescuelas de las islas y comunicador, analiza cuáles son las principales causas de accidente y nuevas medidas que adoptará la DGT y que se prevé que entren en vigor a finales de año para frenar los accidentes.

Desde el punto de vista de accidentes y muertes en la carretera, ¿En qué punto nos encontramos en la actualidad?

Aunque hoy se hable más que nunca en los medios de comunicación de los accidentes, las cifras mortales de tráfico en Balears han mejorado enormemente. Un dato oficial, en el año 1989 hubo 177 muertes, en cambio en 2022 hubo 32 y en 2023, 52.

La Dirección General de Tráfico (DGT) está ultimando las últimas modificaciones y medidas para luchar contra los accidentes. ¿Nos podría avanzar cuáles son?

Algunas de las modificaciones previsibles, que saldrán a finales de año son: en motoristas, el casco tendrá que ser integral o modular, los guantes serán de uso obligatorio, el calzado deberá ser cerrado. Una ventaja que tendrán a partir de ahora es que se les permitirá circular sin superar los 30 km/h por el arcén en caso de atascos, siempre y cuando la carretera tenga arcén suficiente. Para garantizar la seguridad a los ciclistas, a la hora de adelantar deberemos reducir la velocidad de la vía en 20 km/h. Por ejemplo, si el máximo es 90, se deberá adelantar como máximo a 70 km/h. Y en cuanto a la tasa máxima de alcoholemia, para los conductores profesionales (C y D) y noveles (2 años) la tasa se bajará de 0’15 mg/l a 0’10 mg/l en aire espirado.De 0’3 g/l a 0’2 g/l en sangre.

En los últimos siniestros mortales, el alcohol y las drogas han vuelto a estar presentes. ¿Qué podemos hacer para luchar contra esto?

El abuso del WhatsApp, alcohol y drogas son las causas principales de accidentes. Ahora se está combatiendo más que nunca con sanciones altas, pérdida de puntos, retirada del carnet y prisión. Si entre todos mejoramos en estos aspectos, las cifras de muertes bajarán espectacularmente.

¿Qué entendemos por distracciones?

La OMS establece que el uso del Whatsapp y el móvil es lo que más tendríamos que evitar conduciendo. Pero hay más, fumar, comer, beber, hablar con los ocupantes, también son causas que provocan accidentes.

¿La gente utiliza mucho el teléfono conduciendo?

Hay mucha gente que utiliza el móvil mientras conduce. Enviar mensajes de Whatsapp mientras conducimos es como pegarse un tiro en un pie. El día menos pensado, tendremos un accidente. Es cuestión de tiempo.

Existe cierta polémica al decir que las mujeres conducen mejor que los hombres. ¿Qué hay de cierto en esta afirmación?

Los datos hablan por sí solos. El 80% de los conductores que han perdido los puntos y están obligados a realizar cursos de sensibilización para recuperar el carnet son hombres que han sido sancionados por alcohol y drogas.

¿Por qué lleva toda una vida dedicada a la prevención de la seguridad vial?

Hay una razón especial, además de enseñar a conducir a varios miles de personas, dos trágicos accidentes de tráfico de dos familiares me tocaron. Un hermano de 18 años murió de Porto Cristo a Manacor cuando circulaba en una moto. Y años después, un sobrino murió en la misma carretera con un turismo, estuvo en coma más de 17 años. Me prometí a mi mismo ser útil a nuestra sociedad para intentar reducir las cifras mortales de tráfico. Esta actividad posiblemente me acompañará toda mi vida.