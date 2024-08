Juan Felipe F. utilizaba distintas identidades para contactar con mujeres de Palma. Era el titular de tres números de teléfono distintos y jugaba a través de WhatsApp con las víctimas. Para algunas de las perjudicadas, entre las que figuran menores de edad, era Antonio y para otras era Juan, Santi o Denís.

El hombre, colombiano de 29 años, ofrecía regalos como teléfonos móviles, vestidos y ropa íntima a las adolescentes a cambio de sexo:

–¿Quieres que sea tu sugar daddy?

Una de las adolescentes, de 14 años, estuvo a punto de caer y llegó a enviarle una fotografía íntima que sacó de Internet, pero las preguntas incómodas de Juan Felipe F. le echaron para atrás. El hombre, que decía llamarse Toni, le envió en dos ocasiones fotografías de su pene, de una sola visualización, que la menor abrió.

La joven rechazaba las propuestas de Juan Felipe F., que se enfadaba ante las negativas. «Eres muy borde, te he comprado esto y ahora no lo quieres». El hombre intentaba hacerla sentir culpable porque la adolescente no le mandaba las fotografías íntimas que le solicitaba el presunto depredador. Las conversaciones se prolongaron durante una semana, aproximadamente, hasta que el individuo se cansó de insistir en quedar. La menor bloqueó el contacto y borró el chat por temor a que sus padres lo vieran.

El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional de Palma abrió una investigación tras tener conocimiento de que el hombre podría estar abordando a varias mujeres para ofrecerles regalos a cambio de sexo y descubrió que había varias víctimas. Una menor avisó a un amigo de que Juan Felipe F. se estaba haciendo pasar por él y el chico interpuso una denuncia en la policía.

El joven explicó a los agentes que Juan Felipe F. ponía fotos suyas en su perfil de WhatsApp con su nombre y su apellido y que numerosas adolescentes que no superan los 14 o 15 años de edad le estaban escribiendo para informarle.

El hombre pedía a las chicas fotos de carácter sexual, les preguntaba por el teléfono de otras mujeres y les decía de quedar, pero después dejaba de contestar. Los agentes iniciaron una serie de gestiones para localizar al sospechoso, que era muy escurridizo porque duerme en coches, en viviendas desconocidas o incluso en la calle.

El pasado miércoles lo detuvieron en un domicilio familiar de la calle Aragón. Juan Felipe F. está acusado de corrupción de menores, coacciones, usurpación de estado civil y exhibicionismo. Los policías averiguaron que el 29 de diciembre de 2023 mostró sus genitales a cuatro menores en un parque de la calle Segovia de Palma. Una de las adolescentes, de 14 años, lo fotografió.