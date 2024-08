Un turista británico de 28 años de edad ha fallecido esta pasada madrugada del sábado tras precipitarse por un muro en un hotel de Palmanova. La víctima no se ha percatado del desnivel y ha caído de unos cinco metros de altura a un pasillo de la planta baja del establecimiento, junto a la piscina de la zona del spa.

Los trabajadores del hotel Reverence Mare, situado en el número 17 de la calle Germans Moncada, han observado sobre las 7.00 horas de este sábado al cliente tendido en el suelo boca abajo y avisaron de inmediato a los equipos de emergencias.

Los servicios sanitarios, junto con la Policía Local de Calvià y la Guardia Civil, se han desplazado con urgencia hasta el complejo, de cuatro estrellas superior, y han intentado reanimarlo sin éxito. Una médica forense de guardia e investigadores de la Benemérita también se ha personado en el hotel.

Los investigadores sospechan que podría haber ingerido una importante cantidad de alcohol y que accidentalmente cayó por un muro junto a la entrada del hotel, quedando tendido junto a la piscina del spa del establecimiento hotelero.

Una ambulancia ha acudido alrededor de las doce menos cuarto al establecimiento porque la pareja del fallecido ha sufrido una crisis de ansiedad y ha sido atendida por los servicios sanitarios. Una médica forense de guardia también se ha trasladado hasta el hotel para certificar el fallecimiento del hombre.

La Guardia Civil ha cortado el tráfico para que los operarios de la funeraria introdujeran el cadáver en el vehículo para transportarlo hasta el Instituto de Medicina Legal de Palma, donde se le practicará la autopsia. Uno de los agentes que intervino pidió a un cliente del hotel que observaba desde el balcón de un tercer piso que no hiciera fotografías: «No pictures, ok? [¿No fotos, ok?]».

Los trabajadores del establecimiento, custodiados por los agentes de la Benemérita, sostuvieron una sombrilla para evitar que los clientes vieran desde los balcones el traslado del cuerpo sin vida al vehículo de la funeraria.