Cuando se publicó el anuncio en redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar y no es para menos. Sorpresa, interés, intriga, decenas de likes y comentarios para preguntarle a la Policía Local de Alcúdia por el camaleón perdido del que habían difundido una fotografía durante la tarde del viernes. Un animal exótico siempre llama la atención, pero éste, incluso más.

Sobre las tres de la tarde, el camaleón se encontraba cruzando un paso de peatones con total tranquilidad en mitad del Port d'Alcúdia, justo en la Avinguda de Pere Mas i Reus; una de las arterias principales. En ese momento, ha sido advertido por un repartidor que, sorprendido por su hallazgo, ha avisado rápidamente a la Policía Local.

Los agentes han acudido a recogerle y le han trasladado en su vehículo a las dependencias municipales, donde esperaban que su propietario llegase para recogerlo. Para ello, adaptados totalmente a la modernidad, los agentes han difundido un post con una fotografía del animal y la frase «Ayuda a difundir para encontrar a su amigo humano».

El post ha surtido efecto y en cuestión de media hora, se ha presentado la presunta propietaria en la comisaría. Pero aquí no concluye la historia. El animal, al formar parte de una lista de especies protegidas, se rige por una normativa específica y su dueña deberá demostrar que el camaleón entró legalmente en España.

La historia del camaleón sin dueño

Resulta que la chica que ha ido a recoger al camaleón, no es su dueña legítima. Según su testimonio, hace seis meses que lo había perdido, aunque ella también se lo encontró en la calle. «Ahora está más gordo, quizá lo recogió otra persona y se le ha vuelto ahora a escapar, no sabemos cómo ha sobrevivido», le ha contado a los agentes.

El animal es un absoluta belleza.

La joven ha demostrado que le había tenido en su domicilio, viviendo en un terrario, pero al no poder demostrar su procedencia no ha podido quedárselo de forma definitiva y lo guardará en casa hasta que se resuelva la situación. Los agentes trataran de hacer un informe al respecto y si no, el animal tendrá que ser entregado al Cofib.

El animal se quedará con esta pareja, con los que ya había vivido, hasta que se resuelva su procedencia y aparezca su legítimo propietario.

La Policía Local de Alcúdia ya ha actualizado la historia en redes para informar de lo ocurrido a todos los interesados.