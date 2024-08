La Policía Nacional ha detenido a un trabajador de una empresa de alquiler de coches del aeropuerto de Palma por quedarse con el depósito de un cliente. El varón, que está acusado de un delito de apropiación indebida, solicitó más cantidad de la habitual a un turista alemán y se quedó con la diferencia.

El arresto se produjo este lunes por la tarde. Los agentes detuvieron al sospechoso en su domicilio, que cometió los hechos durante el pasado mes de julio, cuando se encontraba a prueba en una conocida empresa de alquiler de vehículos. Según fuentes próximas al caso, el hombre, español de 53 años, a la hora de formular el contrato de alquiler de un turismo solicitó al cliente 700 euros en lugar de los 200 habituales. Le pidió que abonara 200 con tarjeta, lo que se suele hacer normalmente, y que la diferencia lo hiciera en efectivo. Y la víctima lo hizo, creyendo que era una fórmula habitual.

El asunto se destapó días después, una vez que el sospechoso ya no trabajaba en la empresa al no haber superado el periodo de prueba. El cliente devolvió el coche y solicitó el rembolso de su depósito y se sorprendió cuando le devolvieron 200 euros y no 700. En ese momento comprobaron que, efectivamente, el ahora arrestado le solicitó dicha cantidad para quedarse con los 500 restantes. La empresa intentó sin éxito que el varón devolviera el dinero y denunció lo ocurrido ante la Policía Nacional.

Este martes el extrabajador, que fue asistido por el abogado Juan José Gómez, pasó a disposición judicial en los juzgados de Vía Alemania y fue condenado tras reconocer los hechos en un juicio rápido a cuatro meses de prisión, pena que quedó suspendida con la obligatoriedad de que devuelva la cantidad de la que se apropió antes de cuatro meses.