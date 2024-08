La Audiencia de Palma condena a un hombre a cuatro años de cárcel por violar a su novia en Andratx

La Audiencia de Palma ha condenado a cuatro años de prisión a un hombre, de nacionalidad alemana, por violar a su novia en mayo de 2019 en el domicilio que compartían en Andratx. El varón tendrá que indemnizar a la víctima, que fue asistida por la abogada Neus Canyelles, en 12.000 euros por los daños morales ocasionados y no se podrá acercar a ella ni tampoco comunicarse durante una década.

La sentencia considera probado que el acusado, de 46 años, el 17 de mayo de 2019 regresó de madrugada a su casa, sobre la 1.30 horas, y se introdujo en el dormitorio mientras su pareja dormía. Una vez dentro del cuarto encendió la luz y se tiró encima de ella, tratando de mantener relaciones sexuales.

En ese momento la víctima se despertó y se negó a ello. Tras esto el procesado se puso encima de ella, la agarró con fuerza las piernas y la cara, le tapó boca y nariz, y le introdujo los dedos en la vagina. Lo intentó con el pene, pero no pudo. Poco después la mujer consiguió zafarse de él y se refugió en el cuarto de baño. El hombre no obstante consiguió abrir la puerta con un cuchillo y llevó a su pareja de nuevo a la cama. Allí de nuevo la intentó forzar a tener relaciones con él y de nuevo no consiguió su objetivo pero le introdujo otra vez los dedos, produciendo de nuevo dolor a la perjudicada.

El ahora sentenciado fue arrestado esa misma noche y poco después enviado a prisión. Durante la vista, celebrada en junio, el hombre negó la agresión sexual. El fallo no es firme y puede ser recurrido.