Cuatro detenidos por ocupar una vivienda en Palma y robar todo lo que había dentro

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres y una mujer como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y ocupación. Las víctimas llevaban años viviendo en esa vivienda y al llegar de trabajar se encontraron la puerta reventada, la casa totalmente desvalijada y cuatro okupas dentro.

Los hechos ocurrieron en la barriada de Son Gotleu, momento en el que entró una llamada a la sala de emergencias del 091 comunicando que habían ocupado su vivienda. Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con los afectados quienes se encontraban en la calle. Resulta que por la mañana habían abandonado su domicilio y cuando regresaron al mediodía no pudieron abrir la puerta porque alguien había roto la cerradura y la había cambiado.

Las víctimas comenzaron a golpear la puerta para ver quién había en el interior, encontrando a okupas dentro de su vivienda. De hecho, los delincuentes ofrecieron pagar a los dueños de la casa 3.000 euros y devolverle todas sus pertenencias si no llamaban a la policía.

Los agentes se dirigieron al domicilio y observaron que la cerradura estaba fracturada. Les recibió un hombre y una mujer que manifestaron que compraron la vivienda y que no habían podido traer sus enseres personales todavía, no aportando ninguna prueba de lo mencionado. Diversos vecinos dieron fe de que las víctimas llevaban años viviendo allí, así como que ese día habían escuchado ruidos, hablando uno de ellos con las personas que habían entrado en la vivienda para que esperaran que llegaran los moradores para entregarles los enseres y les dijo que no se le ocurriera llamar a la policía y que se metiera en su casa.

La víctima, junto con su compañero de piso, manifestaron que en el interior de la vivienda tenían todos sus enseres personales, así como dinero para afrontar sus gastos, mostrando fotografías a los agentes, habiendo sido todo ello robado, encontrándose la casa vacía de enseres personales, simplemente había muebles.

A su vez, todas las cerraduras de las puertas del interior de la vivienda se encontraban también fracturadas como la de la puerta principal. Es por ello que los agentes procedieron a la detención de las cuatro personas que habían accedido al interior del domicilio como presuntos autores de los hechos.