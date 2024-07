Un joven aceptó este miércoles una condena de cuatro años de cárcel por tocar el culo a una mujer y rajarle la cara con una navaja en Manacor. El acusado, de 24 años y origen marroquí, se declaró culpable este lunes en el juicio de un delito de agresión sexual y otro de lesiones. Antes de la vista oral consignó 10.000 euros para la víctima por las lesiones, las secuelas y el daño moral causado.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 3.00 horas del 23 de enero del año pasado. El joven abordó a la mujer en el interior de un local de Manacor y después le tocó el culo por encima de la ropa. A continuación le atacó con una navaja y le hizo una herida en la cara. Agentes de la Policía Local se desplazaron con urgencia hasta el establecimiento y detuvieron al agresor.

La perjudicada precisó de puntos de sutura a consecuencia del navajazo y tiene una cicatriz de ocho centímetros en la zona izquierda del rostro. Las heridas que sufrió tardaron cerca de un mes en curarse.

La Fiscalía reclamaba al principio del proceso judicial una condena de nueve años de cárcel para el joven por un delito de agresión sexual y otro de lesiones. El representante del Ministerio Público rebajó su petición de pena a cuatro años de prisión tras llegar a un acuerdo con el letrado de la acusación particular y de la defensa. El agresor no entrará en prisión con la condición de que realice un curso de educación sexual y de que no cometa ningún delito en los próximos cuatro años.

La titular del juzgado de lo Penal número 6 de Palma tuvo en cuenta la circunstancia atenuante de reparación del daño después de que el enjuiciado haya abonado los 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil para la víctima.