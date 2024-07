‘El Charly’ proclama su inocencia desde la cárcel en una carta

Lleva poco más de cuatro meses en la cárcel de Palma y Carlos Cortés Radó, conocido popularmente como ‘El Charly’ o ‘Rey de los gitanos’ sigue proclamando su inocencia a pesar de ser el principal acusado en la operación ‘Jaque Mate’. Se trata de una intervención de la Guardia Civil, en la que también cayeron personajes tan conocidos como Joaquín ‘El Prestamista’ o ‘El Iván’, el hijo de Pablo Campos Maya, ‘El Pablo’. Desde la prisión, y a través de su abogado, que lo visitó el pasado viernes, nos remite una carta abierta para todas aquellas personas que deseen conocer su opinión.

«Desesperación desde la prisión. Ser inocente, saberlo y que nadie te crea es desesperante. Llevo cuatro meses en prisión. Me paso las noches enteras sin dormir. No entiendo porque el juez y el fiscal han tirado la llave de mi libertad al fondo del mar. Me juzgan por un pasado. Pienso que el magistrado (nombre del juez) que llevó mi causa en el año 1999, en la que sí que era culpable y pagué por ello, piensa que sigo siendo el mismo de antes. En la causa de ahora soy inocente y no me creen porque piensan que sigo siendo como aquella persona del pasado», apunta Carlos Cortés.

En su misiva, de cuatro hojas, prosigue: «Me siento indefenso, solo y desamparado. Piensan que yo traficaba con toneladas de cocaína cuando en verdad en todo momento hablo de toneladas de comida. Lo más jodido de todo es que no veo mi libertad porque el sistema dice que soy culpable pero los indicios dicen lo contrario. Me tienen en prisión porque dicen que me voy a fugar. No lo voy a hacer. Creo que la prensa ha sido muy cruel conmigo (matiza que el diario Ultima Hora siempre le ha dado voz para poder expresar su versión). Cuando estoy en la cama no duermo y pienso que voy a morir de la ansiedad. Sé que nadie creerá en mi inocencia y estar aquí es muy desesperante. Si fuera culpable lo admitiría, pero estar en prisión siendo inocente es ...», concluye.

La Policía Judicial de la Guardia Civil apunta a que Carlos Cortés ‘El Charly’ es el líder del clan de ‘Los Valencianos’ en Mallorca y el máximo responsable de la entrada, venta y distribución de cocaína en La Soledad, Son Gotleu y Son Banya. El presidente de los gitanos de Baleares está casado con Luisa, conocida popularmente como ‘La Chata’, que a su vez es la hija de Julián Santiago, el gran patriarca y líder absoluto de ‘Los Valencianos’ en la Comunitat Valenciana. Durante esta operación policial se detuvieron 64 personas, tanto colombianas como españolas.