Agentes de la Guardia Civil de Tráfico interceptaron un autocar de turistas, de una empresa de la Península, que operaba en Mallorca sin la correspondiente tarjeta de transportes. El vehículo fue inmovilizado en Felanitx hasta que los responsables no actualicen las licencias caducadas, según informaron a este periódico en fuentes de la Benemérita.

El pasado lunes, sobre las diez de la mañana, los agentes se apostaron en la carretera de Felanitx, frente al parque de bomberos de aquella localidad. Durante la temporada alta, la Agrupación de Tráfico ha intensificado los operativos para detectar vehículos piratas u otros que circulan sin los permisos necesarios en el transporte de turistas. Durante el control, un autocar de una empresa de la Península, con capacidad para 61 turistas, fue interceptado y los funcionarios policiales le pidieron al chófer toda la documentación.

Fue entonces cuando detectaron que la tarjeta de transportes, que es imprescindible para trasladar a veraneantes, estaba caducada. Las fuentes señaladas indicaron que se trata de una infracción administrativa muy grave y que el vehículo pesado fue inmovilizado allí mismo.

El autocar iba lleno de turistas y se dirigía a un parque acuático, donde tenían previsto para la jornada. Los pasajeros tuvieron que ser recogidos por otro vehículo, que envió ex profeso la empresa. Mientras la tarjeta de transporte no esté en vigor, el vehículo no podrá circular por las carreteras de la Isla recogiendo turistas, según indicaron las mismas fuentes.