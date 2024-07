Un profesor de autoescuela da positivo en cocaína en mitad de una clase práctica

Ya conocen la mítica frase de «haz lo que yo te diga, pero no hagas lo que yo hago». Un profesor de autoescuela de Calvià ha sido interceptado por agentes de la Policía Local en un control rutinario bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Los hechos se remontan a la pasado 4 de julio de 2024 en la calle Miquel dels Sants i Oliver. Concretamente, a las 11.30 horas, una pareja de funcionarios policiales dieron el alto al vehículo de aprendizaje. Desde un primer momento, el docente estaba muy nervioso y alterado. Es más, cuando le dijeron que le iban a someter a las pruebas de alcohol y drogas no dudó en mostrar su asombro y preocupación.

En los vehículos destinados al aprendizaje se considerará conductor al formador que está a cargo de los mandos adicionales, es decir al profesor de la autoescuela que circule con el alumno en ese momento. Una vez que le practicaron el drogotest, el mismo arrojó un resultado positivo en cocaína. Esta prueba mide la presencia de sustancia psicotrópicas en el organismo a través de la saliva. A diferencia de los alcoholímetros no mide la cantidad de las sustancias prohibidas, sino si hay rastro de ellas o no. Es decir, es una prueba con resultado positivo o negativo, no cuantificativo.

Según la Dirección General de Tráfico, los drogotests controlan un total de cinco sustancias mediante reactivos: cannabis (CA), anfetaminas (AM), metanfetaminas (MET), cocaína (CO) y opiáceos (OP). En caso de arrojar un primer positivo en la muestra indiciaria se requiere al conductor para una prueba evidencial a partir de una segunda muestra de saliva. La muestra se envía a laboratorio garantizando la cadena de custodia y la cadena de frío para su conservación.