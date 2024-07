La Policía Nacional en Palma detuvo el pasado miércoles 10 de julio a una joven por abalanzarse sobre una sanitaria y lanzarle un cubo de metal que contenía residuos de riesgo, entre ellos sangre.

Los hechos ocurrieron en el centro médico Son Pisà, en el distrito de Ponent de Palma, al que los agentes acudieron después de que la centralita del 091 recibiera una llamada en la que alertaban de que una mujer que sufría un gran estado de alteración se encontraba

La paciente un elevado estado de nerviosismo, mientras gritaba que había sido agredida y moviéndose de un lado al otro sin obedecer las indicaciones que le ordenaban los policías.

Los sanitarios y el personal de seguridad manifestaron que la mujer acudió a la consulta médica alegando que tenía fiebre y quería medicación para bajarla. Cuando el personal sanitario constató que la detenida no presentaba ningún síntoma y que no necesitaba medicación la joven empezó a agitarse, exigiendo que le inyectaran medicación, siendo informada que no podían pautarle ningún inyectable, simplemente algo para el dolor.

La mujer reaccionó de forma agresiva, amenazando a la sanitaria y lanzándole un cubo de basura metálico de residuos de riesgo, entre ellos, varios restos de sangre humana. Acto seguido, la mujer se abalanzó sobre la profesional e intentó agredirla.

En ese instante y dado el revuelo previo, el vigilante de seguridad pudo interceptar a la paciente cuando acometía contra la sanitaria, conteniéndola hasta la llegada de los agentes, los cuales procedieron a su detención como presunta autora de un delito de atentado contra funcionario público.