Detenido un joven en Manacor por entrar en casa de su exnovia y robarle la perra

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, español de 31 años de edad, acusado de entrar a la casa de su exnovia y robarle la perra en Manacor. El propio arrestado, al que se le acusa de un delito de allanamiento, confesó a su antigua pareja que fue él quien sustrajo el animal y le devolvió poco después al can en perfecto estado.

Los hechos, según señalan fuentes judiciales, se remontan a la madrugada del pasado día 3. La mujer llegó a casa y vio que su perrita no estaba. Y eso no era normal. Llamó a gente de su familia y le preguntó si sabían algo del animal, porque no era normal que no estuviese. Nadie lo había cogido. Y mientras crecían sus nervios, empezó a sospechar de su expareja, con quien hacía un año que había dado por finalizada su relación sentimental. Lo llamó y confesó todo.

Había entrado a la vivienda y se había llevado a la perra. Según las mismas fuentes, el varón llevaba un tiempo instando a la mujer para que retomaran la relación, pero siempre encontraba la negativa de ella. Y no se le ocurrió otra cosa para tener su atención que robarle el animal después de acceder al interior de su vivienda. Lo telefoneó, y tras reconocerle que tenía al can, ambos quedaron en la comisaría de la Policía Nacional en Manacor. Allí la mujer recuperó a su mascota y el ladrón, obviamente, fue arrestado por los agentes.