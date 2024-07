-Nos tumbamos los dos en el sofá y empezamos a besarnos. A partir de ahí empezó un acto sexual consentido y consciente en el que hicimos cuatro posturas y duró 15 minutos. Hubo 'feeling' toda la noche entre ella y yo, se sentía a gusto.



Un hombre ha negado este martes en el juicio en la Audiencia de Palma haber violado a una mujer inconsciente en su domicilio. La Fiscalía pide siete años y medio de cárcel para el acusado y que indemnice a la víctima con 15.000 euros por los daños morales ocasionados.



Los hechos tuvieron lugar sobre las 4.00 horas del 23 de julio de 2021 en la casa del procesado. El hombre ha explicado que se conocieron en un bar del Paseo Marítimo y que cuando cerraron compraron una botella de ron, cocaína y se dirigieron a su vivienda. «Tomamos un par de copas y cocaína y nos contamos nuestra vida. Yo soy una persona muy espiritual, creo mucho en el reiki, y como ella iba con muletas accedió a que le hiciera una imposición de manos».



El acusado ha recordado que ella le propuso quedarse a dormir en el sofá aunque en el domicilio estaban el padre y la hermana del hombre. Allí mantuvieron relaciones sexuales y después el enjuiciado se fue a dormir con su padre.



-A la mañana siguiente, cuando ella se despertó, ¿qué sucedió?- ha preguntado la fiscal.

-Me dijo que quería un vaso de agua y nos sentamos durante media hora recordando la noche. La acompañé a la puerta, nos dimos un abrazo y se fue. Yo soy una persona caballerosa y le dije que si quería llamábamos a un taxi.



El hombre ha comentado que ese mismo día le envió mensajes a través de Instagram, pero ella no le contestó y le bloqueó.

-¿Y a usted no le extrañó?- ha preguntado la representante de Ministerio Público.

-Me extrañó muchísimo la verdad.



-¿Cómo se explica que le hayan denunciado?

-Pues no lo sé.



La declaración de la denunciante, que es mayor de edad, se ha llevado a cabo a puerta cerrada desde la sala amigable de la Audiencia Provincial de Palma.

«Aquí solo se quedan chicas»

Un amigo de la joven ha respondido a la presidenta del tribunal que le pareció mal lo que hizo el acusado esa noche. El testigo ha declarado que cuando salió de trabajar fue a tomar algo con la perjudicada y con otros amigos a un bar de copas del Paseo Marítimo. A continuación se dirigieron a casa del encausado, donde consumieron cocaína y bebieron alcohol.



«Pregunté al acusado a ver si me podía quedar a dormir y me dijo que no, que ahí sólo se quedaban chicas. Nos fuimos todos menos la denunciante. A la mañana siguiente le envié un mensaje para ver cómo estaba y me dijo de vernos para contarme lo que había pasado».