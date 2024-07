A las dos de la mañana, Bryan dormía plácidamente en el camarote del ferry Tenacia que le transportaba desde Valencia a Palma para continuar su trabajo en las obras de ampliación del aeropuerto Son Sant Joan; pero, aunque ya ha tocado tierra, no ha sido en Mallorca. Bryan acaba de llegar al puerto de Valencia tras una odisea que, tras más de dieciocho horas de angustia, llega a su fin.

«Por fin respiro un poco tranquilo, estoy cansado, agotado, pero ya voy recuperándome», explica. Viajaba junto a otros compañeros y una furgoneta en el aparcamiento de la embarcación. El susto llegaba de madrugada: «imagina estar durmiendo y de repente escuchar una alerta, una alarma, alguien que pide que despejemos rápido el interior, niños llorando, gente gritando por todos lados, han sido momentos de caos», narra.

Bryan supone que en el puerto podrá arreglar su situación laboral, porque «todavía no sabemos nada de nada, nos tendrán que dar una alternativa porque no podemos perder el trabajo, tendrán solucionarlo». Durante las horas de espera en la embarcación incendiada, la compañía ha ofrecido cafés y comida a los afectados, además de quince minutos de wifi gratis. «Es el momento en el que he podido avisar a mi familia de que estaba bien»; luego no ha podido disfrutar de más conexión ya que, como el incendio se ha producido en la sala de máquinas, tampoco podía realizar el pago para contratar más.

«Lo más complicado ha sido, sin duda, el cambio de barco, hemos tenido que lanzarnos por el tubo hinchable, a varios metros de altura, un par de raspones y a salvo. Ha sido como, literalmente, saltar de un barco a otro. Yo ahora sólo quiero estar en tierra», dice Bryan recordando el peor momento. Aunque cuenta que «mi mayor miedo era una explosión. Me he asustado de verdad cuando he visto al helicóptero y los bomberos bajando y accediendo al barco, era como una película», cuenta.

El joven trabajador lo tiene muy claro, lo importante para él ahora «es nuestra vida y la de todos los pasajeros, lo material se repone».