«El 80% de lo que se ha dicho es difamación, falso testimonio y demuestra un acoso constante por parte de los vecinos», así de contundente se muestra el responsable temporal de los animales encerrados en un piso de la calle Cirerer, en Palma, cuya situación ha levantado ampollas tanto en el barrio como fuera de él.

Este portavoz, que prefiere mantener su anonimato, ejerce como responsable en funciones de los animales porque el propietario de los perros no se encuentra en la ciudad y querían salir al paso de las acusaciones; además es uno de los inquilinos del piso, en el que, según aclara, viven tres personas. «El propietario ahora no está pero ya vuelve y seremos tres personas para cuidarlos, siempre han tenido comida, agua y supervisión y se limpia habitualmente», dice.

El porqué de la acumulación de los perros en el piso

Según explica este vecino, es cierto que en la casa se han llegado a acumular «hasta diez perros», todos ellos de raza Pittbull: «Los cachorros nacieron hace más o menos un mes y medio pero hay que esperar un tiempo para poder darlos en adopción, por eso se han acumulado tantos en el piso». Respecto a las malas condiciones que han derivado en informes policiales y sanciones por incumplimiento de la Ley de Bienestar Animal, argumentan que no son reales:

«No tenemos constancia de las sanciones ni de la cantidad de las mismas; sé que levantaron algunas actas por el tema de la masificación, es decir, por el número de perros que hay en la casa pero ya estamos subsanando la situación», explica el inquilino. Asegura que uno de los perros grandes y dos de los cachorros se irán de la casa este mismo viernes; aclara que «los hemos dado en adopción a particulares».

Denuncian acoso vecinal

«Desde el primer día que llegamos a esta vivienda, los vecinos nos acosan, nos increpan y nos amenazan. Dicen que estamos de okupas, se quejan de los ladridos constantemente; si los perros ladran es porque los vecinos les buscan y se asoman a la terraza en la que están».

Este inquilino del piso dice que, desde la publicación de la noticia, muchos personas del barrio se paran frente a la terraza y hacen ladrar a los perros

Admite que los agentes de Policía Local de Palma sí se han personado en varias ocasiones y que «en algún momento» se han acumulado heces y orín, aunque añade que «los perros están en una terraza, tienen su espacio cómodamente y están supervisados». Preguntado por el material audiovisual que han recopilado los vecinos dice que se hizo todo «el mismo día. Uno en concreto. Yo no estuve en casa en todo el día y es verdad que se lió porque muchos perros tantas horas, pero bueno, al volver compré productos de limpieza y lo dejé todo bien», asegura.

Esta es la imagen a la que se refiere y sobre la que manifiesta que la acumulación de heces que se ven en el interior pertenece sólo a un día concreto en el que no estuvo en casa:

Su versión a las sanciones por sufrimiento animal y condiciones poco higiénicas

El responsable de los animales explica que una de las noches en las que uno de los perros grandes ladró sin parar muy nervioso fue «porque alguien había entrado y se llevó dos cachorros, eso le generó a la perra mucho estrés y ansiedad». Mantienen desde la propiedad que los vecinos «nos amenazaron previamente y nos dijeron que se los llevarían, y así ocurrió poco después, estamos seguros de que fue un vecino», explica.

También explica la razón por la cual la Regiduria de Medi Ambient acabó retirando uno de los perros adultos, «fue porque atacó a uno de los cachorros, entonces llamamos y se lo llevaron», justifica. El joven asegura contundente que «todo se lleva al día» y que un veterinario revisó a los perros cuando ocurrió este episodio.

Para finalizar explica que, una vez repartan los animales pendientes, pretenden conservar uno de los perros adultos y uno de los cachorros. «También los trasladaremos a la terraza posterior, antes no habíamos podido porque nos ha sido imposible tener un habitáculo adecuado pero los perros nunca han estado más de 24 horas solos y no están desatendidos en ningún caso, es una acusación falsa». Este inquilino aclara también que no son ‘okupas’ y que «pagamos el alquiler a un banco, propietario de la vivienda». Según el testimonio que da a Última Hora, el problema de los animales, podría resolverse en breve pero quedarán pendientes actuaciones futuras, valorar la retirada de custodia y el pago de los 2650€ que se le han impuesto al propietario como sanción por incumplir la normativa actual de protección a los animales.