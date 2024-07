La Guardia Civil inspecciona una empresa de Porto Cristo por alquilar barcos sin autorización.

La Guardia Civil ha inspeccionado una empresa de Porto Cristo por alquilar barcos sin autorización. La intervención se ha llevado a cabo dentro de la campaña de control de embarcaciones de recreo y motos náuticas, según ha informado este miércoles la Benemérita en una nota de prensa.



La patrulla de Fiscal y Fronteras de Porto Cristo recibió la semana pasada información sobre posibles infracciones relacionadas con actividades de alquiler no reguladas y abrió una investigación. La actuación finalizó con la localización de una empresa que se dedicaba al chárter de embarcaciones sin cumplir con la normativa establecida. La empresa en cuestión alquilaba diferentes barcos sin estar inscritos en la lista 6a, un requisito indispensable para el uso lucrativo de dichas embarcaciones.



La operación de la Guardia Civil, además de esta grave irregularidad, reveló múltiples infracciones adicionales. Los agentes levantaron actas por varias violaciones contra la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante, incluyendo la falta de seguro de responsabilidad civil, la ausencia de declaración responsable de la actividad y la carencia de autorización para el alquiler de embarcaciones. También se detectaron incumplimientos de la Ley 58/2003 General Tributaria, el Real Decreto 5/2000 sobre la orden social de trabajo y la Ley 22/1988 de Costas por la instalación no autorizada de un pantalán flotante de 10 metros de longitud.



Este tipo de operaciones no solo buscan sancionar a los infractores, sino también proteger a los usuarios de servicios náuticos, garantizando que las embarcaciones cumplan con todos los requisitos legales y de seguridad.