Explotación laboral en un hotel de Mallorca: jornadas de 14 horas y en la mayoría de casos sin cobrar

La Policía Nacional han detenido a tres personas, dos hombres y una mujer de edades comprendidas entre los 30 y 46 años, acusados de tener a su cargo a trabajadores extranjeros en un hotel de ubicado en una pequeña localidad de Mallorca y obligarles a realizar jornadas laborales de 14 horas y que en muchos casos ni cobraban. Se les imputa un delito de trata de seres humanos para la explotación laboral, delito contra los derechos de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal.

Las investigación se inició semana atrás al recibir los agentes información de que en dicha empresa pudieran encontrarse trabajadores trabajando en situación irregular. Agentes de la UCRIF de la Policía Nacional se desplazaron al lugar y realizaron una inspección en dicho hotel, identificando a tres empleados nacidos en la India y solo uno de ellos figuraba dado de alta en la Seguridad Social. Estos fueron citados a declarar para conocer su situación.

Las pesquisas de los agentes les llevaron a la conclusión de que la actividad presuntamente delictiva de estas personas afectaba al colectivo de empleados extranjeros únicamente, llegando a un régimen que rozaba la esclavitud. Entre las manifestaciones se desprendía de que las víctimas eran obligadas a realizar jornadas laborales de 14 horas diarias, la mayoría no cobrando dinero por trabajar.

Los trabajadores realizaban funciones en unos casos de camareros, limpieza o dando masajes, si bien la mayoría de ellos no tenían ningún tipo de contrato laboral, lo que significaba que al finalizar la temporada no percibirían ningún tipo de finiquito correspondiente al tiempo trabajado, ni vacaciones ni horas extras. Aceptaban los trabajos al tener cargas familiares y no tener otros medios de subsistencia.