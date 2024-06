Detenido un joven en Alcúdia acusado de violar a su sobrina desde que tenía 4 años

La Guardia Civil ha detenido a un joven en el Puerto de Alcúdia acusado de violar a su sobrina desde que esta tenía 4 años. Fue la propia niña, ahora de 9 años, la que verbalizó en un colegio de Palma las agresiones sexuales que llevaba sufriendo desde hacía tiempo. La madre denunció lo ocurrido en Policía Nacional y ambos cuerpos pusieron en marcha una investigación que acabó con el arresto del sospechoso el pasado jueves.

El varón, español de 25 años, quedó en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar una vez que pasó a disposición judicial en Inca horas después de ser detenido. Según fuentes judiciales, la madre de la víctima no solicitó medidas cautelares sobre su hermano y tío de la niña.

Tal y como apuntan las mismas fuentes, la denuncia se interpuso el día 31 de mayo. Ese día la madre de la menor acudió a la Policía Nacional a explicar que desde el colegio en el que está matriculada su hija le avisaron hacía unas semanas que la niña le dijo a una compañera «mi tío me hace el amor desde los 4 años pero a mí no me gusta». Días más tarde volvieron a ponerse en contacto con la familia desde el centro para referir otra conversación inapropiada para niños de tan corta edad.

Desde la escuela pusieron también los hechos en conocimiento de la Unidad de Valoración de Abusos Sexuales Insulares (UVASI). Asimismo la menor acudió a un psicólogo y al médico, donde fue explorada. Las presuntas agresiones sexuales se habría producido cuando la niña se quedaba a solas con su tío en una vivienda de Alcúdia. Sobre que su hermano se quedara a cargo de la menor, la madre explicó que había ocurrido «muchas veces», pero que la última vez se remonta al pasado mes de diciembre.

Dado que los supuestos hechos tuvieron lugar en Alcúdia, la Policía Nacional puso en conocimiento de la Guardia Civil lo ocurrido. Los agentes de la Policía Judicial de Pollença se hicieron cargo de las diligencias. Poco después localizaron al sospechoso, que reside junto a su madre en un piso en la localidad del norte de la Isla. Con toda la información en su poder, los funcionarios arrestaron a primera hora de la mañana del jueves de la semana pasada al joven en la vivienda. Al día siguiente pasó a disposición judicial y quedó en libertad.