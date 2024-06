Una mujer aceptó este miércoles una condena de un año y medio de cárcel por estafar 6.400 euros al anciano que cuidaba en Palma. La juez tuvo en cuenta las circunstancias atenuantes de reparación parcial del daño y de dilaciones indebidas porque la causa ha estado paralizada por causas no imputables a la investigada y la agravante de abuso de confianza.



Los hechos ocurrieron entre los días 20 de octubre y 18 de diciembre de 2020. La mujer trabajaba como cuidadora del hombre, que tenía 88 años, en el domicilio de este, que está situado en Palma. La acusada tenía acceso a su documentación y aprovechó esta circunstancia para hacer uso de dos tarjetas de crédito del perjudicado.



La procesada se dirigió a una oficina bancaria de Son Rapinya y realizó numerosos reintegros, algunos de ellos por importes superiores a 400 euros. La cantidad defraudada al octogenario asciende a 6.400 euros. La cuidadora tras ser denunciada por el hombre le devolvió 1.850 euros.



La mujer se declaró ayer culpable de un delito continuado de estafa y aceptó una condena de un año y medio de prisión, pero no ingresará en la cárcel. La jueza de lo Penal número 5 de Palma acordó la suspensión de la pena con la condición de que no cometa ningún delito en los próximos dos años y de que abone la responsabilidad civil en el mismo periodo de tiempo.