Detenido por incendiar la antigua cárcel de Palma con varios indigentes dentro

A media tarde amenazó con prender fuego a la antigua cárcel de Palma con todos sus ocupantes dentro y, horas más tarde, cumplió su promesa. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un marroquí , de 33 años, acusado de ser el presunto autor de un delito de daños por incendio intencionado.

Los hechos se remontan al pasado jueves en el interior del recinto de la antigua prisión palmesana, ubicada en la carretera de Sóller. Una llamada alertó a los equipos de emergencia de un incendio. Una vez en el lugar, los agentes observaron fuego en una de las ventanas de las habitaciones accediendo al recinto. En la segunda planta, que estaba completamente llena de humo, se encontraron a un hombre desorientado y que aparentaba estar en estado de embriaguez. Acto seguido, llegaron los Bombers de Palma. El hombre, manifestó, así como pudo de lo borracho que iba, versiones muy contradictorias, no aclarando nada de lo sucedido. En sus bolsillos, hallaron dos mecheros desprendiendo sus manos un fuerte hedor etílico, así como una botella con líquido en su interior.

Diversos testigos manifestaron que el sospechoso llevaba toda la tarde amenazando con incendiar las habitaciones del lugar, ya que le habían sustraído sus pertenencias. Varios de los okupas que se encontraban dentro del antiguo centro penitenciario tuvieron que salir corriendo para no verse afectados por el fuego, encontrando los bomberos a un hombre en el interior de una de las celdas. Afortunadamente, no se vio afectado por el fuego ya que el habitáculo en el que se encontraba estaba perfectamente cerrado, pero de no haber podido sofocar el incendio con la celeridad con la que lo hicieron los Bombers de Palma, este varón hubiera fallecido calcinado.

Acto seguido, se detuvo al acusado por un delito de daños por incendio. Al delincuente le constan numerosos antecedentes policiales y penales por diferentes delitos.