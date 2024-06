Andreu González, que ha sido reelegido como jefe de la Policía Local de Valldemossa, se muestra satisfecho con el trabajo realizado en los dos años y medio que lleva en el cargo. «Tenemos una plantilla bastante consolidada y completa con muchas ganas de trabajar».

La localidad de la Serra de Tramuntana, que fue refugio de Chopin y George Sand, es un municipio de casi 2.000 habitantes invadido a diario por los turistas. «Desde primera hora de la mañana hasta las seis de la tarde está lleno de turistas», comenta González, que antes trabajó 20 años como policía en Andratx.

Los carteristas, a día de hoy, no son una amenaza. «Siempre hay alguno, pero a día de hoy podemos presumir de haber cogido más carteristas que carteras robadas». El jefe de la Policía Local de Valldemossa recuerda que cuando estuvo en Andratx eran muy pocos agentes y que se hacía una gran labor. No había saturación turística, pero se empezaba a avistar una gran presencia de extranjeros. «Había una plantilla de más de 40 personas cuando me fui y sé que más adelante disminuyó, aunque ahora se han vuelto a recuperar», cuenta.

Valldemossa no se puede comparar con Andratx. «Es diferente porque realmente solo hay dos núcleos, tres o cuatro urbanización y la aglomeración de turistas supera el millón al año». Las localidades funcionan de manera distinta. Andreu González tiene previsto jubilarse en marzo de 2026. «Hablé con el alcalde y si la salud me lo permite nos jubilaremos a la par. Cuando acabe la legislatura nos vamos todos».

El jefe de la Policía Local explica que habrá una pequeña reforma en la Jefatura y que próximamente contarán con nuevos vehículos. Una de las preocupaciones del máximo responsable del cuerpo son la gran cantidad de rescates en montaña. «Los excursionistas se desorientan o sufren lesiones por caídas y colaboramos con los bomberos de Mallorca y con la Guardia Civil para localizarlos y auxiliarlos».