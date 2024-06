Una mujer, de nacionalidad española y 30 años de edad, ha sido condenada a siete meses y medio de prisión por agredir a su expareja delante de la hija de 4 años de ambos en noviembre de 2022 en el barrio de Pere Garau. La acusada, que no se presentó al juicio, celebrado semanas atrás en Palma, deberá indemnizar a su antiguo novio con 300 euros por las lesiones.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Ultima Hora, considera probado que la procesada, asistida por la abogada Concepción Rebassa, el 27 de noviembre de 2022, sobre las 21.30 horas, mantuvo una discusión con la víctima y después le dio varios empujones y puñetazos en la cara, al mismo tiempo que esgrimía un destornillador apuntándole en el abdomen y le decía que le iba a matar. Todo ello sucedía en presencia del hija en común que tienen, que se encontraba en brazos del padre.

El perjudicado relató en la vista que ese día estaba en casa con la menor y su ex, y madre de la niña, le pidió que bajara para ver a la menor. «Poco después me empezó a pegar con los puños y me sacó un destornillador. No paraba de repetir que me iba a matar», explicó a la jueza. Tras la agresión tuvo que acudir a un centro médico. Una testigo del incidente confirmó la versión del hombre. «Él tenía a la niña en brazos y la mujer no paraba de pegarle y de decirle que lo iba a matar y que era un hijo de puta». Minutos después llegaron agentes de la Policía Nacional y arrestó a la mujer.

Además de la pena de siete meses y medio de prisión, la mujer no podrá tener armas durante dos años y en ese mismo plazo no podrá acercarse ni comunicarse con su exnovio.