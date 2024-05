Aún resuenan en su cabeza los gritos de la gente bajo los escombros pidiendo ayuda. Algunos de ellos acabaron falleciendo. Otros corrieron mejor suerte. Uno de los policías que participó en el dispositivo de emergencia de la Playa de Palma relata a Ultima Hora cómo vivió esos dramáticos instantes. «Escuchábamos a gente atrapada y no podíamos ayudar hasta que llegaran los bomberos. Sentimos mucha impotencia», relata.

Los primeros en llegaron fueron agentes de la Policía Local. Tras ellos, decenas de policías nacionales, ambulancias y bomberos. Entre unos y otros, el drama. «Al llegar era el caos más absoluto. No sabíamos por dónde empezar. Solo queríamos salvar vidas, pero no podíamos hacer mucho», explica. Cuestionado sobre el escenario con el que se encontró, y a pesar de su dilatada carrera, no duda en afirmar que no había visto nada así. «De esta magnitud no, desde luego».

Una vez que los bomberos accedieron a la zona cero la situación cambió. «Empezamos todos a sacar a gente, a los heridos. Muchos sangraban, estaban aturdidos, no sabían realmente qué había pasado», subraya. Él vio cómo Abdoulaye Diop, una de las víctimas, perdía la vida. «Estuvimos un buen rato realizando las maniobras de reanimación, pero no se pudo hacer nada por salvarle», comenta apenado.

En el trágico suceso perdieron la vida hasta cuatro personas. Además de hombre senegalés, de 44 años, fallecieron dos jóvenes turistas alemanas, de 20 y 30 años, así como una trabajadora del establecimiento. Además hay 16 personas heridas, al menos siete de gravedad.

Este viernes, los investigadores siguen trabajando en el lugar de los hechos, sobre todo para tratar de confirmar si la estructura cedió por una sobrecarga.