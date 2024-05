Desde la India hasta Estados Unidos o Australia: medios de todo el mundo se hacen eco de lo ocurrido este jueves en Mallorca. El derrumbe en la Playa de Palma ha llegado en menos de 12 horas a casi todos los rincones del planeta. La popularidad de la isla como destino turístico, el hecho de que estemos a comienzos de temporada y que el suceso haya ocurrido, precisamente, en uno de los puntos por excelencia concurridos por turistas ha provocado una enorme difusión a nivel mundial mundial del colapso del restaurante, que se cobró este jueves la vida de por lo menos cuatro personas, y provocó siete heridos graves.

Mallorca aparece este viernes en las portadas y abriendo informativos de todas las partes del globo. En especial, en Alemania y Reino Unido, los principales países emisores de turistas en la isla. En Alemania, el derrumbe es protagonista indiscutible de la portada del Bild, el periódico más importante del país. La prensa británica también le dedica un peso considerable al suceso, siendo la portada digital de The Guardian. En Reino Unido todos los medios de comunicación más importantes se han hecho eco. Hoy hablan de lo sucedido en Palma en la BBC, The Daily Mail y The Telegraph. La cadena de radiotelevisión pública inglesa emitió de hecho una alerta de última hora en directo el mismo jueves por la noche, alertando de lo sucedido. Asimismo, recogen lo acontecido casi todos los países en sus publicaciones destacadas, como es el caso de RTE, la cadena de televisión pública de Irlanda, Times of Malta o la cabecera francesa Le Figaro.

Evidentemente, en España Mallorca es protagonista de las portadas este viernes. El derrumbe protagoniza la de El País, el diario generalista más leído del país, así como la de La Vanguardia y El Mundo, que también dedica parte de la portada de la edición de papel al suceso, que lleva ampliado y como apertura en su edición digital. Las televisiones y las radios también han recogido los hechos en las aperturas de sus informativos matinales.

También fuera de Europa: desde Estados Unidos hasta la India

De lo que más destaca de la cobertura mediática del derrumbe en la Playa de Palma no es tanto su esperada repercusión en Europa, debido al interés turístico y la concurrida afluencia a la isla de sus ciudadanos, sino que la noticia ha trascendido de suelo europeo, recorriendo casi todos los rincones de la prensa internacional del planeta. En Estados Unidos, hablan de Mallorca las principales cabeceras de todo el país, el New York Times y el Washington Post que titula: «El derrumbe de un edificio en la isla española de Mallorca deja cuatro muertos».

Al Jazeera, el medio de referencia en la prensa del mundo árabe también se hace eco este viernes de Mallorca: «Cuatro muertos y 21 heridos en España tras el derrumbe de un restaurante en Mallorca». El colapso de Palma ha llegado hasta la televisión ABC, la televisión pública de Australia, y hasta a la India, donde lleva la noticia el periódico más importante, Times of India, con el titular: «Al menos cuatro muertos y 21 heridos en España tras el colapso del techo de un restaurante».