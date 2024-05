Angela Dobrowolski ha aceptado una condena de ocho meses de prisión por agredir a su exmarido, el productor de televisión Josep Maria Mainat, en la casa donde convivían un año antes del intento de homicidio por el que está acusada y a la espera de juicio en otra causa. El juicio estaba previsto en el Juzgado Penal 19 de Barcelona este jueves por la mañana y se ha saldado con un acuerdo entre acusaciones y defensas con el que ella ha reconocido que durante una discusión en abril de 2019 le lanzó una caja de madera en la que guardaban medicamentos y el taburete del piano, del que usó el cojín para golpearlo.

Mainat huyó hacia la cocina, donde Dobrowolski cogió un bote de cristal de mermelada que había sobre la encimera y golpeó a su entonces pareja en la frente. La sentencia se ha dictado oralmente este mismo jueves y también incluye una orden de alejamiento durante un año y ocho meses y le prohíbe tener armas durante dos años.

Con el visto bueno de la Fiscalía, que antes del pacto pedía una pena de nueve meses, la jueza ha suspendido la pena de prisión a condición de que Dobrowolski no vuelva a delinquir durante tres años, siga un curso sobre violencia doméstica, cumpla con la orden de alejamiento y pague una multa de 600 euros para el Estado (Mainat no reclamó indemnización). A pesar de que esta condena de prisión está suspendida con estas condiciones, Dobrowlski ya está en la cárcel y cumple condena por dos causas anteriores.

MAINAT: "ES IMPOSIBLE QUE DIGA QUE NO"

Al salir del juzgado, Mainat ha contado en declaraciones a los periodistas que la mujer ha reconocido la agresión y él no ha tenido que declarar: «Está en un vídeo, es imposible que diga que no, porque se ve en un video». Preguntado por si le gustaría que el juicio por intento de homicidio agendado para julio también se cerrara con un pacto, ha replicado: «No. Si algo me gustaría de este juicio es que se aclarara qué sucedió esa noche».

«Es decir, yo no acusé a Angela de nada, yo dije 'ha pasado esto' y los Mossos investigaron. Yo quiero aclarar qué pasó esa noche» con explicaciones de todo lo que ocurrió, ha añadido Mainat. «Que intente algo tan terrible como intentar quitarte la vida cuesta mucho de asumir. Y dejar a los niños sin padre, cuesta mucho de asumir, yo interiormente me resisto a creerlo. Pero es cierto que los Mossos hicieron un informe que indica que todos los indicios apuntan a que es así», ha agregado sobre lo que espera aclarar en el juicio de julio.