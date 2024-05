Juzgan a un hombre por una agresión sexual a su cuñada en Manacor

Un hombre, de nacionalidad venezolana, se enfrenta a tres años de prisión acusado de agredir sexualmente a su cuñada en un piso de Manacor en agosto de 2022. Durante el juicio, celebrado este miércoles en un juzgado de lo Penal de Vía Alemania, el procesado negó los hechos. «Nada de lo que cuenta ella es verdad. Me denunció porque se llevaba mal con mi mujer», relató.

Los presuntos hechos tuvieron lugar sobre las 23.00 horas. Según explicó la víctima, el varón, que vivía en el mismo edificio, se presentó en su casa mientras ella estaba con una amiga preparándose para salir de fiesta. «Tenía la puerta medio abierta porque estábamos a punto de irnos y de repente entró y empezó a decirme 'quiero hacerte el amor y besarte' y 'me pones mucho». Ella le dijo que se marchara y después el enjuiciado le cogió y le puso contra la pared.

De ahí pasaron a la terraza. «Allí me robó un beso y no paraba de repetir que me quedara con él, que íbamos a pasar una noche muy rica. No quise chillar para no alarmar al resto de la familia». Una amiga de la denunciante ratificó en la vista la versión de la víctima, que al llegar a casa la mañana siguiente de fiesta se encontró el piso destrozado.

Además de la pena de prisión, la acusación pública también solicita para el procesado indemnice a la mujer en 2.000 euros en concepto de responsabilidad civil y que no pueda comunicarse ni aproximarse a ella durante los próximos siete años. El juicio quedó visto para sentencia.