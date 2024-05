Málaga se preparaba para una noche inolvidable con el esperado concierto de Henry Méndez, quien era uno de los principales atractivos de las fiestas en honor a San Isidro Labrador. El público lo estaba dando todo y cantando las conocidas canciones de Méndez.

Sin embargo, la velada dio un giro inesperado cuando el intérprete de "Mi reina" notó un altercado entre los asistentes. En pleno concierto, Méndez fue testigo de un acto de violencia cuando un hombre comenzó a agredir a una mujer en la multitud. Sin dudarlo, el cantante detuvo el espectáculo para confrontar al agresor desde el escenario.

Ayer en pleno concierto Henry Méndez bajó y le pegó a un chico que estaba agrediendo a una chica pic.twitter.com/8IfGaFNJr7 — ceciarmy (@ceciarmy) May 18, 2024

"Óyeme, eh, escúchame colgao. Óyeme tú colgao. Hey tú, tú, tú, tú, tú, tú. Cómo se te ocurre pegarle a una mujer, tú eres un sinvergüenza", le recriminó Méndez, visiblemente alterado. Las palabras del artista resonaron con fuerza, pero la situación escaló rápidamente cuando decidió bajar del escenario y enfrentarse físicamente al agresor, propinándole un puñetazo.



El ambiente se volvió tenso y caótico, con los asistentes y personal del evento intentando procesar lo que acababan de presenciar. Las imágenes del incidente no tardaron en difundirse por las redes sociales, generando un intenso debate y diversas reacciones.



En respuesta a la controversia, Henry Méndez publicó un comunicado en su cuenta de Instagram para explicar sus acciones. "Todos ustedes y los que me conocen sabéis de mi respeto por las personas y que nunca está justificada la violencia. Pero no podía pasar por alto ver cómo un hombre (si se puede llamar de esta manera), le pegaba a una mujer delante mío y encima me reta. Soy consciente que soy un personaje público y que todo lo que sea polémica me puede perjudicar, pero no voy a permitir que se maltrate a una mujer delante mío. Os quiero, y que vivan España y Andalucía», escribió en sus stories.